Star Wars: Marvel va sortir de nouvelles bandes dessinées d’Obi-Wan Kenobi

Le maître d’Anakin Skywalker reviendra deux fois en 2022. En plus de la série Disney+, Lucasfilm a annoncé qu’il préparait une collection de bandes dessinées Marvel. Star Wars : Obi-Wan est une mini-série de cinq numéros qui sortira aux États-Unis en mai et qui est écrite par Christopher Cantwell et dessinée par Ario Anindito. D’après les informations publiées sur le site officiel, il narrera les derniers jours du personnage sur Tatooine et bien plus encore.

Nous ne verrons pas seulement le plus ancien Obi-Wan, car d’autres aventures intérieures seront transférées dans les vignettes à travers ses journaux personnels, de la même manière que dans la bande dessinée Star Wars, également de Marvel. Ainsi, les comics couvriront des histoires de ses débuts d’initié et de Padawan, mais montreront également ses aventures durant la Guerre des Clones, déjà en tant que Maître Jedi.

Couverture du premier numéro de Star Wars : Obi-Wan.

Une lumière dans le noir

« Ce que j’aime chez Obi-Wan, c’est qu’il est un personnage si calme et patient. Il entretient la flamme de l’espoir même dans les moments les plus sombres », a déclaré Christopher Cantwell dans une interview sur le site officiel de Star Wars. « Il a perdu son professeur, son meilleur ami et a éprouvé beaucoup de douleur, mais il passe à autre chose. Attendez Tatooine pendant des décennies. » Chaque numéro explore thématiquement comment Obi-Wan gère « sa capacité à le faire en tant que personne ».

Rien n’a été dit sur un éventuel lien entre la série Disney+ et les nouveaux comics. Star Wars : Obi-Wan Kenobi, le produit télévisuel, ramènera Ewan McGregor dans le rôle du Maître Jedi. Hayden Christensen, Anakin Skywalker et Dark Vador dans la trilogie préquelle seront également de retour, cette fois en tant que méchants Sith. Au-delà il sortira en 2022, aucune date précise n’a été communiquée. La deuxième saison de La Remesa Mala fera ses débuts avant.

source | guerres des étoiles