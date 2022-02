Steam Deck face à face avec Nintendo Switch, d’autres consoles et même une banane

Questions de taille? Tout dépend de ce que recherche chaque joueur, mais sur une console portable, il y en a pour tous les goûts. Le youtubeur Gary Golomb possède déjà Steam Deck, la nouvelle machine que Valve mettra en vente en février. A travers diverses images, ce créateur de contenu a comparé la taille de la console avec la Nintendo Switch, mais aussi avec d’autres appareils comme la PS Vita, Atari Lynch, Game Gear, Game Boy Advance, N-Gage et… même une banane.

Steam Deck a un écran de 7 pouces, tout comme la Nintendo Switch Oled. Cependant, probablement en raison de la construction de son boîtier, le sentiment est que l’appareil de Valve est beaucoup plus volumineux. A côté d’une Game Boy Advance ou d’une Nintendo DS, les différences de taille deviennent encore plus palpables. Et il va sans dire que la banane ressemble à un jouet par rapport au Steam Deck.

Nouveaux jeux vérifiés pour Steam Deck

Valve a mis en place un système de vérification pour les jeux Steam. La signification de ce tampon est que tous ceux qui le porteront seront optimisés pour la console, il n’est donc pas nécessaire de toucher aux paramètres graphiques. Sur les 93 qui ont déjà reçu cette reconnaissance, certains confirmés sont Deathloop, God of War, Horizon Zero Dawn, Desperados 3, Metal Gear Rising : Revengeance, Portal 2, Dishonored, Psychonauts 2, LEGO Star Wars – The Complete Saga , Sekiro, Dark Souls II ou encore Hollow Knight.

Steam Deck ne peut être obtenu qu’en précommande sur le site officiel. Cependant, l’arrivée des consoles sera échelonnée, donc selon la date à laquelle vous avez effectué la réservation, vous la recevrez plus tôt ou plus tard. Valve travaille sans relâche pour rendre de plus en plus de produits compatibles, y compris ceux dotés d’un système anti-triche. Il n’y aura pas de titres exclusifs.

source | Gary Golom