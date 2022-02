Warcraft confirme son retour dans un jeu mobile

La présentation des résultats financiers des entreprises apporte toujours avec elles quelques indices sur ce qu’elles préparent pour l’avenir. Dans le cas d’Activision Blizzard, il a déjà été confirmé que le prochain Call of Duty sera réalisé par Infinity War, les créateurs de Modern Warfare et Warzone. Chez Blizzard Entertainment, de leur côté, ils travaillent sur le retour de la saga Warcraft, qui sera produite sur les appareils mobiles cette année 2022.

Cela a été confirmé par la firme nord-américaine lors de sa rencontre avec des investisseurs, au cours de laquelle ils ont également annoncé qu’ils développeraient du contenu pour d’autres titres de la saga. « Blizzard prévoit un nouveau contenu substantiel pour la série Warcraft en 2022, y compris des expériences inédites dans World of Warcraft et Hearthstone, ainsi qu’un nouveau Warcraft mobile qui entrera pour la première fois entre les mains des joueurs. »

Blizzard est un grand studio et nous avons également des équipes talentueuses et en pleine croissance qui soutiennent les jeux en direct. Au cours des prochaines semaines, vous en entendrez plus à ce sujet de Warcraft et Overwatch. Le diable suivra. Restez à l’écoute! —Mike Ybarra (@Qwik) 25 janvier 2022

Kotick sur le modèle « free-to-play »

Les détails spécifiques sur le jeu vidéo ne sont pas sortis, mais Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, a expliqué que les jeux vidéo sous le modèle free-to-play offriraient « de nouvelles opportunités », à la fois pour les joueurs vétérans et pour les nouveaux « , qu’ils découvriront « l’univers Warcraft d’une manière complètement différente ».

Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment, a également anticipé les nouvelles concernant Warcraft dans les semaines à venir : « Blizzard est un excellent studio et nous avons des équipes talentueuses et en pleine croissance qui prennent également en charge les jeux en tant que service », a-t-il écrit. « Au cours des prochaines semaines, vous en apprendrez plus sur Warcraft et Overwatch. Le diable viendra plus tard. Soyez attentifs! ».

Le studio nord-américain est plongé dans le développement d’une toute nouvelle propriété intellectuelle, un jeu de survie pour lequel trop de détails n’ont pas encore été fournis. Diablo IV et Overwatch 2, deux des jeux vidéo les plus attendus, ont été retardés au-delà de 2022.

Si tout se passe comme prévu, Activision Blizzard sera racheté par Microsoft pour un montant de près de 70 milliards de dollars.

source | VGC