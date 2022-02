Far Cry 6 : le troisième DLC avec Joseph Seed a déjà une date de sortie

Après avoir édité les deux premières extensions de l’histoire, Vaas : Madness et Pagan : Control, Ubisoft finalise le troisième et dernier contenu majeur post-lancement de Far Cry 6, le jeu vidéo le plus récent de la saga, sorti en 2021. Tous ces DLC sont basés sur les méchants des trois derniers volets de la saga. Et lequel manque-t-il ? Joseph: Collapse, qui sera mis à la disposition des joueurs à partir du mardi 8 février prochain sur tous les systèmes.

Le gameplay sera exactement le même que Vaas et Pagan, c’est à dire un produit autonome sans lien avec le jeu de base utilisant un système roguelite. Nous entrerons dans l’esprit de Joseph Seed pour assister à une version alternative et déformée des souvenirs du personnage dans le comté (fictif) de Hope, aux États-Unis.

Rambo dans Far Cry 6 ?

Ubisoft a annoncé une autre collaboration très spéciale. Rambo arrive dans Far Cry 6, ou plutôt une version cosplay de celui-ci. De nouvelles missions d’histoire, publiées gratuitement, nous permettent de suivre le fan numéro un du héros, qui non seulement s’habille comme lui, mais aborde également le combat de la même manière. Ce contenu tente d’être une sorte d’hommage aux trois premiers films et une ode à la nostalgie et à la mémoire des films d’action des années quatre-vingt.

Far Cry 6 est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Google Stadia. Le titre principal nous emmène dans un ancien paradis du Pacifique, un pays fictif tombé sous les griffes d’un dictateur cruel. Dani Rojas et les groupes de guérilla se battront pour renverser le tyran et libérer l’île de Yara.

source | Ubisoft