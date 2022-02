Annonce de Voice of Cards : The Forsaken Maiden, la nouveauté du créateur de NieR

Par surprise, Square Enix a annoncé le développement de Voice of Cards : The Forsaken Maiden, un nouveau chapitre du jeu de cartes développé par Yoko Taro. Il ne s’agit pas d’une suite directe, mais plutôt d’un spin-off, il ne sera donc pas nécessaire d’avoir terminé le titre original. Quoi qu’il en soit, cette aventure pourra être appréciée à partir du 17 février sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez voir la première bande-annonce juste au-dessus de ces lignes.

En plus de Yoko Taro, directeur créatif et chef de la saga NieR, le studio a la participation du compositeur Kiichi Okabe, ainsi que la production exécutive de Yosuke Saito et les conceptions de Kimihiko Fujisaka. L’argument sera centré sur une série d’îles qui font face à la possibilité réelle d’une catastrophe, leur propre destruction. Auparavant, ces colonies insulaires étaient protégées par le pouvoir des jeunes filles, mais Laty a échoué dans sa quête pour devenir l’une d’entre elles et a plongé le monde dans le péril.

Embarquez pour une toute nouvelle aventure RPG basée sur des cartes dans #VoiceOfCards: La Jeune Fille Abandonnée. 🌊 YOKO TARO, Yosuke Saito, Keiichi Okabe et Kimihiko Fujisaka reviennent pour une expérience autonome pour les anciens et les nouveaux fans de la série. Arrive sur Switch, PS4 et Steam le 17 février. pic.twitter.com/biMt0QDhA7 —Square Enix (@SquareEnix) 4 février 2022

La nouvelle voix du Game Master

The Forsaken Maiden a été construit sur un système de cartes, qui aura à nouveau un maître de jeu, joué cette fois par Show Hayami dans sa version japonaise, tandis que la voix anglaise appartient à Mark Atherlay. Square Exix a souligné dans le tweet d’annonce que nous sommes face à un produit « indépendant » conçu pour les « nouveaux et anciens fans » de la marque.

Yoko Taro est devenue une figure importante de l’industrie du jeu vidéo, notamment grâce au succès de NieR : Automata, un jeu vidéo développé par Platinum Games pour PS4, bien qu’il ait connu par la suite des adaptations pour les consoles Xbox et PC. À la fin de l’année dernière, Taro lui-même a déclaré que l’histoire de NieR était terminée, donc en principe, il n’y aura plus de jeux.

source | Boulon de jeu