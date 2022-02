GhostWire : Tokyo | Configuration minimale et recommandée sur PC

HP DeskJet 2720e Imprimante tout en un - Jet d'encre couleur – 6 mois d’Instant Ink inclus avec HP+ (Photocopie, Scan, Impression, Wifi)

Le choix idéal pour la famille : Imprimez rapidement les documents du quotidien comme les devoirs, factures, billets etc Découvrez HP+ : votre imprimante reste connectée et commande automatiquement de l’encre, est sécurisée et utilise des cartouches fabriquées à partir de plastique recyclé Imprimante éligible HP+ : Choisissez HP + lors de la configuration et profitez de 6 mois de forfait Instant Ink inclus. *Pour en bénéficier inscrivez-vous dans les 7 jours suivant l’installation de l’imprimante Pour activer HP +, créez un compte HP, maintenez votre imprimante connectée à Internet et n'utilisez que de l'encre HP authentique pendant toute la durée de vie de l'imprimante Facilitez vous la vie avec HP Smart App : Impression mobile simplifiée, suivi de consommation d’encre, numérisation facile, accès privilégié à des jeux, des coloriages, des idées déco sur HP Print & Play + 1 an de garantie commerciale HP supplémentaire : Choisissez HP + lors de la configuration et profitez ainsi de 2 ans de garantie commerciale HP Connectivité totale : smartphone, tablette, Wifi, USB, Google Drive, Dropbox Faites le choix d'une impression durable : Les imprimantes HP+ utilisent des cartouches fabriquées à partir de plastique recyclé