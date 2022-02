Listes de films: tous les films en première cette semaine (4-6 février)

Nous sommes arrivés le premier week-end de février. Comme il ne pouvait en être autrement, le monde du cinéma voit la première de nouveaux films, espagnols et internationaux, dans le but que les fans du septième art reprennent l’habitude d’aller dans leurs cinémas de confiance et de profiter d’un des médias culturels les plus ancrés dans les coutumes contemporaines. La pandémie a beaucoup affecté les calendriers et le box-office, mais petit à petit la situation s’améliore. Ce sont les premiers films ce week-end (du 4 au 6 février) dans les cinémas de toute l’Espagne.

Liste des premières :

chute de la lune

Les yeux de Tammy Faye

Conduire ma voiture

Le toast

Tundama et le temple du soleil

Destination Brighton

chant cosmique. enfant d’elche

Pétra de Saint Joseph

chute de la lune

Réalisé par : Roland Emmerich

Durée : 130 minutes

Synopsis : La Lune a été frappée par une force mystérieuse inconnue. En conséquence, il touchera directement la Terre. Sans surprise, la directrice de la NASA et ancienne astronaute Jo Fowler (Halle Berry) pense qu’elle a la solution à une éventuelle calamité. Elle, avec l’astronaute Brian Harper (Patrick Wilson) et le théoricien KC Houseman (John Bradley), tentera de résoudre la fin du monde.

Les yeux de Tammy Faye

Réalisé par : Michael Showalter

Durée : 126 minutes

Synopsis : Nominé aux BAFTA et aux Golden Globes, ce film nous raconte sous forme de biopic la vie de la télévangéliste évangéliste Tammy Faye Bakker. Pendant la bande, nous pouvons voir la montée et la chute de sa silhouette; de ses débuts à son apogée de popularité, où tout ce qu’il disait semblait indiscutable, à ses problèmes financiers et ses scandales bien connus.

Conduire ma voiture

Réalisateur : Ryusuke Hamaguchi

Durée : 179 minutes

Synopsis : Ce long film japonais nous raconte l’histoire de Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, qui sera chargé de créer la pièce « Oncle Vanya » lors d’un festival à Hiroshima. Après avoir rencontré une jeune femme, Misaki, peu à peu ils s’ouvrent l’un à l’autre jusqu’à ce qu’ils réalisent qu’ils doivent faire face à leur passé. Nominé pour le meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes.

Le toast

Réalisateur : Laurent Tirard

Durée : 87 minutes

Synopsis : Adrien est un névrosé hypocondriaque de 35 ans et vedette dans ce dossier français centré sur l’idée de maturité. Une comédie pleine d’ironie, de blagues savantes et de situations bizarres dans laquelle, semble-t-il, Laurent Tirard signe un film plus que convaincant.

Tundama et le temple du soleil

Réalisation : Diego Yaya, Edison Yaya

Durée 71 minutes

Synopsis : Ce très court film d’animation colombien nous transporte au XVIe siècle. Au début dudit siècle, un cacique devra faire face à l’arrivée des Espagnols sur son territoire, en pleine ère coloniale des Amériques. Deux enfants vont chercher leur sœur, kidnappée, avec des combats où l’amour sera l’axe central de tout.

Destination Brighton

Réalisation : Chris Green

Durée : 101 minutes

Synopsis: Du Royaume-Uni vient le nouveau film de Chris Green, un drame dans lequel la bande originale de Ian Livingstone se démarque. John Parker est un jeune homme de 19 ans né à Manchester qui, pour différentes raisons, va se rendre à Brighton et nouer une relation étroite avec les Mods, un scooter Lambretta prêté par son père.

chant cosmique. enfant d’elche

Réalisé par : Leire Apellaniz, Marc Sempere Moya

Durée : 93 minutes

Synopsis : Documentaire Français basé sur El Niño de Elche, l’un des musiciens nationaux les plus controversés de ces derniers temps. Ses facettes les plus personnelles sont racontées, non seulement professionnelles, mais plutôt l’effet de sa popularité sur sa vie. Un document qui tente d’expliquer sa silhouette pour mieux la connaître.

Pétra de Saint Joseph

Réalisation : Pablo Moreno

Durée : 101 minutes

Synopsis : drame biographique dédié à Petra de San José, fondatrice de la Congrégation des Mères des Abandonnés et de San José de la Montaña. Le film nous raconte l’histoire de cette femme, qui s’est transcendée pour son combat pour la défense des plus faibles ; en particulier les enfants orphelins et les personnes âgées sans soins d’aucune sorte.