La suite de Zelda, Breath of the Wild et Bayonetta 3, devrait sortir en 2022, insiste Nintendo

Nintendo a publié ce jeudi son rapport financier pour le troisième trimestre de cet exercice et, comme d’habitude, a offert un aperçu des lancements en cours; tous deux édités par Nintendo et ses proches partenaires. Dans le cas des deux grands noms annoncés depuis des années, comme la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Bayonetta 3, les deux sont répertoriés comme jeux vidéo 2022.

La promesse communiquée l’an dernier par Nintendo demeure cependant, même si sa fenêtre de sortie approximative n’est pour l’instant pas concrète. Bayonetta 3 a été annoncé aux Game Awards 2017 ; De son côté, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, toujours sans nom définitif, a fait de même à l’E3 2019. Le titre nous convoque à une 2022 qui en sera vraisemblablement à sa phase finale bien sûr.

Splatoon 3 et Mario + Rabbids : Sparks of Hope arriveront en 2022

Déjà dans le domaine tiers, l’arrivée de Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope, qui sera publié en Occident par Ubisoft, se démarque avant tout ; mais qu’au Japon sera en charge de l’édition de Nintendo. Selon le document, le nouveau Ubisoft Milan sortira cette année.

la suite de Zelda Breath of the Wild introduira de nouveaux mécanismes et scénarios dans le ciel. Ce sera une suite directe, apparemment.

Nintendo Switch surpasse Wii : succès absolu des ventes

Avec 10,67 millions d’unités vendues au cours du dernier trimestre (3,99 millions correspondant à la Nintendo Switch OLED), la Nintendo Switch dépasse déjà les 103,54 millions d’unités vendues et dépasse donc les ventes cumulées de la Wii (101, 67 millions de consoles) en moins de cinq ans. Jusqu’où ira la console est quelque chose que nous ne pouvons pas déterminer pour le moment. Histoire vivante de Nintendo.

source | Nintendo – Documents explicatifs sur les résultats financiers du 3e trimestre de l’exercice financier se terminant en mars 2022 (page 20)