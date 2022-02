Phil Spencer recevra le Lifetime Achievement Award pour sa carrière dans les jeux vidéo

Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming et PDG de Xbox, recevra le Lifetime Achievement Award lors du gala DICE Awards 2022 qui aura lieu le 24 février au Mandalay Bay Resort à Las Vegas, aux États-Unis. L’Académie des arts et des sciences interactifs (AIAS) a annoncé l’information, qui vise à reconnaître la carrière et la contribution de Spencer à l’industrie du jeu vidéo au cours des deux dernières décennies.

Todd Howard, responsable de Bethesda Game Studios et partenaire Xbox depuis l’achat de Bethesda Softworks par Microsoft, remettra ce prix à Phil Spencer.

Qu’est-ce que le Lifetime Achievement Award ?

Le Lifetime Achievement Award est une distinction très prestigieuse dans l’industrie du divertissement. Les personnalités choisies, quel que soit leur sexe, se distinguent par leurs apports commerciaux au médium auquel elles appartiennent ; dans ce cas, le divertissement électronique. Ces prix ne cherchent pas tant à reconnaître la contribution aux valeurs d’innovation ou de création. A cet effet, AIAS considère que Phil Spencer a conduit un changement positif pour le secteur du jeu vidéo depuis qu’il a repris la division Xbox en 2014, alors que la marque au logo vert vivait l’un de ses pires moments depuis quinze ans.

phil spencer

Depuis lors, l’écosystème Xbox Game Studios a gagné en prestige, en valeur et en quantité, avec des décisions telles que la confiance totale dans le Xbox Game Pass, une bibliothèque de plus de 200 jeux avec des titres propriétaires disponibles dès le premier jour ; ou des achats auprès de sociétés comme ZeniMax Media et maintenant Activision Blizzard.

Cependant, la carrière de Spencer chez Microsoft remonte à 1988. Trente ans d’occupation avec différents postes, fonctions et départements qui aboutissent désormais à ce qui est l’une des meilleures scènes Xbox de mémoire. 25 millions de joueurs (7 millions de croissance cette dernière année) ratifient une tendance très positive.

Chez FreeGameTips nous avons consacré en avril dernier un reportage dédié à la figure de Phil Spencer et comment il a mené un changement radical dans la politique de communication envers les utilisateurs depuis son arrivée sur Xbox. La devise du manager reste intacte : « Notre stratégie est centrée sur le joueur, pas sur l’appareil. »

source | AIAS