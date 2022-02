Call of Duty perd de sa force : baisse des ventes et perte de joueurs en 2021

Call of Duty a clôturé l’année 2021 vers le bas; à la fois en ventes et en nombre de joueurs. Ce qui est l’une des propriétés intellectuelles les plus puissantes et les plus massives du secteur du jeu vidéo s’est vanté de peu de données au cours du dernier trimestre avec son titre premium de l’année dernière, Call of Duty : Vanguard. Activision Blizzard a publié jeudi soir ses résultats financiers du dernier trimestre 2021, un document dont sont extraites des informations positives de Call of Duty Mobile et en dépenses récurrentes, mais pas en ventes pures.

Call of Duty: Vanguard traduit son accueil populaire tiède en faibles ventes

Ni les critiques ni la communauté n’ont célébré la première de Call of Duty : Vanguard comme lors des occasions précédentes ; surtout après deux années consécutives de grands jalons pour la série. Des œuvres telles que Call of Duty: Modern Warfare (2019), Warzone (2020) et Black Ops Cold War (2020) ont confortablement répondu aux attentes et ont augmenté la tendance de la consommation en jeu, des dépenses récurrentes. Vanguard n’a pas réussi à maintenir ce rythme

Selon les informations, les ventes de Call of Duty : Vanguard (Sledgehammer Games) ont été inférieures à celles de Call of Duty : Black Ops Cold War (Treyarch) sur la même période, son premier trimestre. De son côté, Call of Duty Warzone, la solution free-to-play qui a ébloui la moitié du monde lors de la phase la plus sévère de la pandémie de COVID-19, a également perdu en volume de rétention des joueurs.

Des niveaux élevés d’achats dans le jeu et des données extraordinaires dans Call of Duty Mobile

Cependant, au cours de ce dernier trimestre, la saga a réussi à maintenir des niveaux de dépenses récurrentes (achats en jeu sous forme de microtransactions, DLC, passes de saison et autres achats dérivés) à des niveaux supérieurs à ceux d’avant la première de Warzone, qui a fait grimper ceux indices. Ce dernier est positif, malgré tout.

Call of Duty Mobile continue d’annoncer d’excellentes nouvelles pour Activision, qui clôture avec des réserves de revenus nets supérieures à celles de 2020 sur la même période; notamment grâce à la contribution du marché chinois. On parle de plus de 1 000 millions de dollars facturés en 2021 rien que pour ce jeu vidéo mobile. Un sauf-conduit pour la firme dirigée par Bobby Kotick, qui rejoindra Microsoft en 2023.

