Pokémon Legends Arceus fait ses débuts avec des records : 6,5 millions d’unités vendues

Pokémon Legends Arceus a réussi à vendre plus de 6,5 millions d’unités au cours de sa première semaine disponible sur Nintendo Switch. Nintendo of America a confirmé l’information à l’aube ce vendredi, qui non seulement met en évidence l’excellente performance du titre lors de sa première malgré son lancement en un mois de janvier, mais devient également le jeu vidéo Pokémon le plus rapide vendu sur la plateforme Joy-Con.

Legends Pokémon Arceus fait peur à ses débuts: dépasse la première de Sword and Shield

Il y a à peine un mois, nous parlions du bon démarrage de Pokémon Diamant brillant et Perle scintillante (2021, Nintendo Switch) avec 6 millions d’unités vendues au cours de sa première semaine, ce qui a égalé Pokémon Épée et Bouclier (2019, Nintendo Switch), avec également 6 millions d’exemplaires vendus au cours de sa première semaine ; toujours envisager des copies en format physique et numérique (à la fois eShop et cartes à code échangeables). De son côté, Pokémon Let’s Go, Pikachu !/Évoli ! réussi à vendre 3 millions d’exemplaires en trois jours. C’était alors le meilleur début d’un jeu Pokémon sur Nintendo Switch, désormais pulvérisé par un titre qui n’avait pas tout à vendre à cette vitesse pour deux raisons.

Le premier, lancé avec une seule version au lieu de deux, ce qui a inquiété le président de Nintendo lui-même, Shuntaro Furukawa, car Il a été reconnu avant leurs investisseurs. Le second, à publier dans un Q4, le trimestre de janvier à mars, où moins de jeux vidéo sont traditionnellement vendus en format de distribution physique.

Pokémon Legends Arceus vise haut; ses débuts au Japon sont tout aussi encourageants

Rien de tout cela n’a d’importance. Pokémon Legends Arceus est déjà le treizième jeu Nintendo Switch le plus vendu en une semaine et, avec cette performance, vise à se faufiler dans le Top-10 d’ici quelques mois. Uniquement au Japon et uniquement en format physique, la nouvelle aventure de Hisui s’est vendue à 1 424 657 unités ; la deuxième meilleure ouverture de tous les temps sur Nintendo Switch ; juste derrière Animal Crossing : New Horizons.

Ce jeudi, Nintendo a publié les résultats financiers du troisième trimestre de cet exercice et déclaré des ventes de 13,97 millions d’unités pour Pokémon Brillant Diamant et Gleaming Pearl, les remakes des épisodes qui ont inauguré la quatrième génération. Il s’agit d’une sortie inédite pour un remake, qui dépassera bientôt Let’s Go et dépassera bientôt les œuvres originales (17,67 millions d’unités sur Nintendo DS).

Jusqu’où ira Pokémon Legends Arceus est quelque chose que nous ne pouvons pas déterminer actuellement, mais il a dépassé les débuts de Sword and Shield (6M dans sa première semaine), qui ont récemment dépassé les 23,9 millions d’unités vendues depuis son lancement, donc devant le mythique Gold et Silver et se positionnant ainsi comme la deuxième tranche de Pokémon la plus vendue de toute l’histoire; seulement derrière Pokémon Rouge, Vert et Bleu.

Polices | Nintendo d’Amérique; 4Jeux