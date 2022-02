Call of Duty 2022 sera développé par Infinity Ward ; premiers détails

Infinity Ward dirige le développement du nouvel opus de Call of Duty prévu pour 2022. La saga la plus emblématique d’Activision Blizzard aura, à la surprise d’aucun de ses fans, un nouvel épisode à un moment donné cette année et sera dirigée par le responsable pour des sagas comme Modern Warfare. Mais ce n’est pas tout, la firme nord-américaine a confirmé lors de sa présentation des résultats financiers du dernier trimestre qu’elle sera également en charge des nouvelles expériences Warzone en 2022.

« Une nouvelle génération de Call of Duty sortira bientôt », a commenté le compte officiel d’Infinity Ward, coïncidant avec la publication du document d’entreprise. Le développement de la tranche premium Call of Duty pour cette année n’a pas de date de sortie ni de détails sur le réglage; mais c’est bien le « plan le plus ambitieux de l’histoire de la franchise », avec de l’innovation « et un cadre largement attractif ».

Bien qu’Activision n’ait pas confirmé ce paramétrage, différentes sources placent ce jeu vidéo dans l’univers de Modern Warfare ; plus précisément, Modern Warfare 2, réitérant ainsi le mouvement du passé 2019, qui a apporté des résultats satisfaisants à la saga en combinant le concept de redémarrage avec un épisode totalement nouveau mais familier.

Concernant Call of Duty : Warzone (sa solution free-to-play multiplateforme à succès), on ne sait pas quelles nouveautés il aura cette année, mais Raven Software sera accompagné d’Infinity Ward pour développer ces nouveaux contenus.

Call of Duty 2022 sortira sur PlayStation ; Call of Duty: Vanguard, en deçà des attentes

Il convient de noter que, malgré l’accord d’achat entre Activision Blizzard et Microsoft, Call of Duty 2022 et Call of Duty 2023 et la suite de Call of Duty Warzone sortiront sur les consoles PlayStation. A partir de là, les plans sont inconnus.

Le dernier détail qui transcende le document est la performance commerciale de Call of Duty : Vanguard, l’opus premium de 2021 mené par Sledgehammer Games, dont les ventes ont baissé par rapport au titre de 2020, Black Ops Cold War (Treyarch). Moins de ventes, moins de joueurs et moins de facturation.

