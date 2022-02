Oddworld Stranger’s Wrath revient 17 ans plus tard sur Xbox : également sur PlayStation

Oddworld Stranger’s Wrath HD, la remasterisation du classique de la première Xbox, a déjà une date de sortie sur les systèmes Xbox et PlayStation actuels après être arrivé ces dernières années sur d’autres plateformes telles que PS3, PC, PS Vita et, plus tard, Nintendo Switch. Ainsi, le titre apparu sur la Xbox d’origine revient enfin sur les systèmes Microsoft après 17 ans. Au total, l’aventure remasterisée du mystérieux Stranger sera disponible sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S le 11 février 2022.

Plus de résolution, plus de fps et de nouvelles missions

Ainsi, comme nous le rappellent les responsables, Oddworld Stranger’s Wrath HD comprend plusieurs améliorations par rapport au titre original, des nouveautés encore plus améliorées dans les systèmes Xbox et PlayStation actuels. Comme une résolution plus élevée (jusqu’à 4K) à 60 images par seconde stable, des textures améliorées, de meilleures ombres, un son révisé et jusqu’à 5 heures supplémentaires de missions supplémentaires en plus des 12 heures de l’aventure originale.

et, vous l’avez deviné, Habitants. Oddworld : Stranger’s Wrath arrive au courant #Playstation et #xbox consoles LA SEMAINE PROCHAINE le 11 février ! (Considérez cela comme un cadeau de la Saint-Valentin.) Nous espérons que vous êtes tous aussi enthousiastes que nous ! https://t.co/tk1K7S6lSL — Oddworld (@OddworldInc) 3 février 2022

« Ce qui rend Stranger’s Wrath HD unique, c’est son mélange innovant de jeu de tir, de plateforme et de casse-tête avec un point de vue hybride qui alterne entre l’action à la première personne et l’exploration à la troisième personne. Une touche de science-fiction sur le western classique. et, même 17 ans plus tard », assurent-ils auprès d’Oddworld Inhabitants.

« Vous êtes Stranger, un mystérieux chasseur de primes en mission pour capturer le meilleur prix possible. Et vous avez besoin de l’argent comme personne d’autre car vous avez un grave problème de santé et le seul moyen de le résoudre est une opération très coûteuse », peut-on lire dans sa description officielle. Ne manquez pas notre analyse d’Oddworld Stranger’s Wrath HD via le lien suivant.

« Oddworld Stranger’s Wrath était un excellent jeu d’action à sa sortie et bien que le temps ne passe en vain pour personne, au milieu de 2020, il continue de tenir le coup. La variété et l’originalité en termes de munitions et d’options de tir est l’une de ses forces, tout comme le Far West original dans lequel nous nous trouvons et son protagoniste particulier », soulignions-nous dans notre analyse.

source | Habitants d’Oddworld