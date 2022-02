Dakota Johnson : Discussions avancées pour être Madame Web dans le Spiderverse de Sony

Dakota Johnson, la célèbre actrice principale de films tels que Fifty Shades of Grey (et ses suites), Suspiria ou Wounds, est en pourparlers avancés pour conserver le rôle de Madame Web, le personnage des comics Spider-Man capable d’ouvrir des portails entre multivers. Celle-ci est exclusivement collectée par le média Deadline, assurant que l’actrice, très probablement, endossera le rôle de ce personnage clé pour l’avenir du Spiderverse au cinéma.

Madame Web : Tisser le multivers de l’araignée

Ainsi, Sony aurait finalement choisi le protagoniste d’un de ses prochains projets arachnides aux côtés de Kraven le chasseur, un rôle pour lequel l’acteur Aaron Taylor-Johnson a déjà été confirmé. Selon Deadline, SJ Clarkson (Jessica Jones) serait en charge de la réalisation du film, tandis que Matt Sazama et Burk Sharpless signeraient le scénario. Dans l’ensemble, Madame Web rejoindra le reste des personnages de Spiderverse au cinéma tels que Venom ou Morbius, en plus du Kraven susmentionné.

Rappelons que Madame Wb dans les comics est une vieille femme qui souffre d’une étrange maladie neuromusculaire, pour laquelle elle reste connectée à une sorte de machine en forme de toile d’araignée comme support de vie. A tel point qu’il devient une sorte d’oracle pour Peter Parker, en plus d’avoir la capacité de tisser des ponts entre les réalités. Sony profitera-t-il des capacités de Madame Web pour se déplacer entre des univers comme le MCU ?

Nous verrons comment le Spiderverse cinématographique progresse après le succès de Venom : Let There Be Carnage en pleine pandémie avec plus de 500 millions de dollars au box-office ainsi que le succès mondial de Spider-Man : No Way Home, un film qui s’est déjà positionné comme le sixième plus gros succès de l’histoire.

