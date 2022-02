Herman Hulst (PlayStation): "Bungie a créé certains des meilleurs tireurs de l’histoire"

Le rachat de Bungie par PlayStation continue de recevoir des éloges parmi les chefs de division. Hermen Hulst, dirigeant de PlayStation Studios, en profite pour vanter la figure du studio et sa longue carrière, dans laquelle il est surtout personnalisé dans la figure de Halo.

Bungie, un succès d’hier et d’aujourd’hui

« Quand vous voyez son histoire, c’est incroyable. Ils ont fait une multitude de genres sur différentes plateformes. Et bien sûr, son travail sur Halo était phénoménal, certains des meilleurs tireurs de tous les temps », a déclaré Hulst. « Et puis il y a Destiny, une franchise qui marche toujours bien après huit ans. Beaucoup ont essayé de créer un service de jeu réussi et ont échoué. Le succès de Destiny est donc très particulier. Je suis également impressionné par ses valeurs de production en termes de technologie, de graphisme, de capture, de musique et de son… qui sont toutes au plus haut niveau chez Bungie.

Hermen Hulst lui-même a vécu de première main la rivalité entre Xbox et PlayStation dans la dispute pour le trône du tireur. Bien avant que Guerrilla ne reprenne la saga Horizon, Killzone était son principal fleuron. Hulst reconnaît qu’au cours de ces années, il a suivi « de très près ses décisions de conception ». « Tout le monde dans l’industrie sait que le gameplay de Bungie est l’une de ses forces. Il est toujours fluide, toujours réactif, facile à prendre en main et difficile à poser. Ils ont lancé et perfectionné tant d’innovations dans leurs jeux… », conclut-il.

