Musou Star Wars ? Le producteur de Dynasty Warriors le veut

Star Wars a vu son adaptation à de nombreux genres dans l’industrie du jeu vidéo. Cependant, il lui en manque encore une en particulier : être un Musou. Pouvez-vous vous imaginer comme Luke Skywalker abattant des centaines de soldats de l’empire ? Le producteur de Dynasty Warriors aussi.

Interrogé par le média JPgames sur la propriété intellectuelle qu’il aimerait apporter au genre, Akihiro Suzuki est clair : « Beaucoup d’IP ont émergé au sein de l’équipe de développement. Ce n’est que mon avis, mais mon souhait personnel serait de faire un crossover Star Wars. »

Quels sont les projets Star Wars en préparation ?

La licence est douce. Ces derniers mois, Lucasfilm Games a anticipé le développement de plus de cinq jeux par certains des studios les plus pointus du secteur. Respawn Entertainment a été le dernier à confirmer leur grill. Les Américains travaillent sur un nouvel opus de Star Wars Jedi, un jeu de tir et de stratégie sans précédent. Dans ce dernier, ils agiront en tant qu’éditeur dans le développement de Bit Reactor.

D’autre part, Massive Entertainment travaille également dans un monde ouvert au sein de l’univers Star Wars. Les créateurs de The Division utiliseront leur expérience dans le genre pour assurer l’une des grandes productions du futur d’Ubisoft. Sans quitter l’Europe, Quantic Dream fera également de même avec Star Wars Eclipse, qui se déroule dans la Haute République.

Lego Star Wars : La saga Skywalker (TT Games/Warner Bros.)

Star Wars Eclipse (Rêve Quantique)

Star Wars : KOTOR Remane (Aspyr)

Star Wars Jedi 2 (Respawn Entertainment/Electronic Arts)

Titre de stratégie Star Wars (Respawn Entertainment et Bit Reactor / EA)

Titre du jeu de tir Star Wars (Respawn Entertainment / EA)

Jeu en monde ouvert Star Wars (Massive Entertainment / Ubisoft)

Star Wars : Chasseurs (Natural Motion / Zynga)

