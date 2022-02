Yooka-Laylee and the Impossible Lair, jeu gratuit sur Epic Games Store

Yooka-Laylee: The Impossible Lair

Précommandez dès maintenant pour recevoir le « pack de super potions Tonic de Trowzer » et jouer avec encore plus de potions Tonic ! Largee head ! Cette potion Tonic donne à Laylee une tête ridiculement grosse. Pas besoin de code de triche. Glow Worm ! Yooka et Laylee ne sont pas des vers mais, au moins, ils brillent ! D.I.S.C.O. ! Transformez chaque niveau en une fête d'une ampleur Playtonic ! Yooka 64 ! Pour les fans du rétro, cette potion Tonic vous fera revenir dans le passé ! Aucun polygone ajouté.