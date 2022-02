Maggie the Fierce libère son pouvoir dans la saison 12 d’Apex Legends

Apex Legends confirme en détail l’un des éléments les plus importants de son prochain cadre de contenu. La saison 12 met en lumière Maggie la Féroce, la nouvelle légende, dont nous connaissons déjà les capacités et quelle a été l’approche de l’équipe pour la mener à bien.

Ce sont les compétences de Maggie the Fiera

Capacité passive : Rage du seigneur de guerre | Met en évidence les ennemis auxquels il a infligé des dégâts et se déplace plus rapidement lorsqu’il a un fusil de chasse dégainé.

Capacité tactique : Perceuse incendiaire | Lance une perceuse qui colle aux objets sur la scène, infligeant des dégâts incendiaires à tout le monde de l’autre côté.

Capacité ultime : Wrecking Ball | Maggie tire une balle massive vers l’avant, repoussant les ennemis qu’elle touche. De plus, son sillage offre des augmentations de vitesse lorsqu’il est lancé.

La force de la Nouvelle-Zélande

Des influences néo-zélandaises marquent les traits de cette légende. Sa façon de parler et de gestuelle dérive des expressions naturelles du pays océanique. L’équipe la décrit comme une véritable « combattante de la liberté ». Il ne nie pas son passé ; que le syndicat l’ait placée au centre des jeux Apex est une autre grimace dans sa longue histoire au combat.

Sa création a commencé alors que Respawn développait Fuse. Ils voulaient ajouter plus de contexte à leur histoire, et une fois créée, ils ont décidé qu’il était temps de la déplacer vers un plan plus pertinent. Intégrer Maggie au développement actif d’Apex Legends a été relativement facile. Les responsables nous disent qu’à cette époque ils avaient un autre personnage en route ; finalement c’est elle qui a remplacé le concept qu’ils avaient, puisqu’il correspondait au style de jeu qu’ils voulaient trouver.

Maggie la Fiera est une brèche agressive, ce personnage qui brise les défenses et bouscule les combats jusqu’alors restés trop statiques. Plus précisément, les responsables parlent de « transformer la bataille en chaos ». Quand ils ont commencé à jouer avec leurs capacités, ils ont pensé à incorporer d’autres gadgets, qui comprenaient même une grenade flash. À un autre stade du développement, ils ont décidé que ce serait une bonne idée d’ajouter un fusil de chasse à un coup à sa jambe; tous deux finalement rejetés.

Célébration du troisième anniversaire

Entre le 15 et le 22 février, des récompenses spéciales arriveront à l’occasion du troisième anniversaire du jeu. Pour Respawn Entertainment, il n’a pas été facile de développer un jeu de ces caractéristiques. Steven Ferreira, directeur du projet, affirme que « les surprises sont essentielles » pour maintenir l’esprit vivant au sein de la communauté. À l’avenir, ils visent à « essayer des choses » qu’ils n’ont pas faites jusqu’à présent; osez regarder vers d’autres horizons, comme Control, le mode de jeu limité qui sortira cette saison.

La clé de cet anniversaire est qu’il se produit « au meilleur moment dans Apex Legends ». Vous pouvez rejoindre la mêlée maintenant sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. La saison 12 débutera le 8 février.