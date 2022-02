Dying Light 2 apportera « plus de 1 000 » améliorations dans son patch du jour 1

Le jeu vidéo tant attendu de Techland ne sera pas sans son patch respectif du jour 1. Dying Light 2: Stay Human n’est pas encore sorti et certains des correctifs dont nous pourrons profiter lorsque le titre arrivera sur le marché ont déjà été annoncés. L’étude polonaise a indiqué qu’elle travaillait sur la mise à jour depuis plusieurs semaines, qu’elle sera disponible « dans les prochains jours » et qu’elle ajoutera « plus de 1 000 corrections ».

Voici quelques-uns des changements par rapport au patch du jour 1

Techland a partagé certaines de ces améliorations :

Correction d’un problème avec les dialogues bloquant la progression de l’histoire,

Correction d’un problème lié à la coopération lors de la connexion.

Les sessions coopératives ne se déconnectent plus après un certain temps.

Correction d’un bug qui abaissait temporairement le niveau de difficulté.

Les voix et les sons perdus ont été réintroduits.

Correction de problèmes avec les objectifs et l’IA lorsque les personnages s’enfoncent dans le sol sur un terrain plat.

Correction d’un bug avec la manette sur PC qui bloquait tout mouvement.

Protection supplémentaire contre les plantages potentiels.

Mises à jour de localisation (Français inclus).

Le mode streamer a été amélioré.

Correction du bug qui plantait le jeu lors de l’utilisation d’un deuxième écran.

Dying Light 2 : Stay Human est un jeu vidéo en monde ouvert, ce qui signifie qu’il comprend des centaines d’éléments qui fonctionnent en même temps. Il n’est pas étrange qu’il y ait des bugs dans ce type de titre, il faudra donc voir si la mise à jour du jour 1 stabilise toutes les versions. Dans notre analyse, nous avons indiqué que nous avions rencontré certaines de ces erreurs, bien que dans notre cas, nous n’ayons rien rencontré de révolutionnaire.

Le jeu sera commercialisé le 4 février sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC, tandis que l’édition cloud de la Nintendo Switch a été retardée et n’a toujours pas de date de sortie confirmée.

source | Techland