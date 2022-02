El Gancho, des créateurs de Task Force Kampas, a déjà une date de sortie

Le studio de Saragosse SidralGames a annoncé la date de sortie d’El Gancho, son nouveau titre d’action et de plateforme pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Les créateurs de Task Force Kampas se sont à nouveau alliés avec l’éditeur EastasiaSoft, qui distribue des jeux de cour indépendants. Dans un communiqué, les développeurs ont confirmé que le jeu vidéo sera disponible à partir du 9 février prochain sur toutes les plateformes précédemment citées.

L’histoire commence avec quelques petits lézards kidnappés par l’empire maléfique de Pogovon. Apparemment, ils veulent les utiliser pour alimenter leurs armes les plus meurtrières. Les Cocos, comme on appelle cette espèce de reptile, sont confinés, le héros de l’aventure doit donc les secourir et détruire les armes impériales. Si vous avez joué au jeu vidéo précédent, vous reconnaîtrez sûrement ces créatures jaunes.

Au-dessous de ces lignes, vous pouvez voir la bande-annonce du jeu vidéo, un produit à saveur rétro qui nous amènera à nous déplacer d’un endroit à un autre, en surmontant des obstacles et de nombreux dangers.

Maîtriser le crochet sera essentiel

El Gancho fait partie du genre des plates-formes et de l’action en deux dimensions. Ses principaux mécanismes sont basés sur le mouvement d’accrochage et de balancement, de sorte que les joueurs doivent parcourir toutes sortes de niveaux et démontrer leur capacité avec cet engin. Les étapes sont générées de manière procédurale et incluent des « boss finaux difficiles » et des défis créés pour tester le joueur.

« Sauter, tirer, balancer ! Éliminez les ennemis avec votre piste ou vos balles ricochantes, améliorez votre Coco pour détruire les boss dangereux sur votre chemin, découvrez des zones secrètes et atteignez tous les coins pour sauver vos amis au rythme de la techno-synthwave BSO produite par Ingala Music », qui était également responsable pour le son de son précédent jeu vidéo, Task Force Kampas.

source | SidralJeux