Nintendo maintient sa politique d’investissement malgré les derniers mouvements de l’industrie

Les derniers mouvements de l’industrie ne semblent pas changer la direction de Nintendo. La firme japonaise a reconfirmé sa position lorsqu’il s’agit d’ajouter du nouveau personnel dans ses rangs. Shuntaro Furukawa, président de la société, maintient son intérêt à investir dans des tiers au lieu de les intégrer directement dans sa structure.

« Notre marque a été construite sur les produits qui ont été créés avec dévouement par nos employés, et cela n’apporterait rien à l’entreprise d’avoir un grand nombre d’employés qui n’ont pas l’ADN de Nintendo », déclare Furukawa. Ses propos sont apparus au grand jour lors des résultats du troisième trimestre de cet exercice.

Renforts dans Nintendo : uniquement « si nécessaire »

Ce n’est pas la première fois que le président parle de sa politique à cet égard. L’année dernière, aux mêmes dates, Furukawa a déclaré qu’ils n’étaient pas intéressés par l’achat « à l’aveugle » ; uniquement si cela est strictement nécessaire. Bien sûr, cela a laissé la porte ouverte pour faire des investissements avec d’autres équipes sans lien avec Nintendo. Sans aller plus loin, Mercury Steam a été l’un des exemples avec les deux derniers épisodes 2D de Metroid.

Les acquisitions de Nintendo remontent principalement au début du 21ème siècle. Les Japonais ont repris Retro Studios et Monolith Soft en 2002 et 2007, respectivement. Les responsables de la légende de Samus Aran ne coûtaient qu’un million de dollars à l’époque, tandis que les responsables de Xenoblade coûtaient environ 650 000 dollars.

Next Level Games a été la dernière équipe à rejoindre leurs rangs. En janvier 2021, la nouvelle est tombée. L’excellente performance de Luigi’s Mansion 3 et leur étroite collaboration depuis plus de 15 ans étaient une raison suffisante. Dans son histoire, nous pouvons trouver Punch-Out !, Metroid Prime : Federation Force et Super Mario Strikers, entre autres.

Source : Bloomberg