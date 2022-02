Nintendo exprime son intérêt pour les NFT, mais avec des nuances

Depuis quelque temps déjà, les NFT n’arrêtent pas d’apparaître encore et encore. La polémique ne semble pas terminée et il y a déjà plusieurs sociétés de jeux vidéo qui ont dû décrocher le câble et se rétracter peu après avoir présenté leurs propres projets liés à la technologie blockchain. Nintendo, comme d’autres entreprises de l’industrie, a publié ses résultats financiers et a tenu la réunion habituelle avec les investisseurs. Dans la période de questions-réponses, une des questions faisait précisément référence aux NFT : Nintendo est intéressé, avec quelques mais.

Selon l’analyste David Gibson, les Japonais ont partagé une position ouverte concernant les jetons non fongibles, bien qu’ils n’aient pas précisé s’ils développeront ou non un projet à cet égard à l’avenir. « Nous nous intéressons à ce domaine, nous pensons qu’il a du potentiel », a déclaré Nintendo. Cependant, il a ensuite nuancé ses propos de cette manière : « On se demande quel plaisir ils peuvent procurer, c’est difficile à définir aujourd’hui. »

Q) Que pensez-vous du métaverse et du NFT ?

A) Nous avons un intérêt pour ce domaine, nous sentons le potentiel dans ce domaine, mais nous nous demandons quelle joie nous pouvons apporter dans ce domaine et cela est difficile à définir en ce moment (hey Facebook etc prenez note !!) 8/ —David Gibson (@gibbogame) 3 février 2022

Ubisoft et EA, deux approches différentes

Ubisoft a été l’une des premières sociétés de jeux vidéo à rejoindre les NFT. La première de Quartz avec des objets pour Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint s’est produite dans un climat de rejet par les utilisateurs. Selon Nicolas Pouard, d’Ubisoft, c’est un concept « qui n’est pas facile à comprendre », même s’ils soulignent avoir fait le premier pas vers quelque chose de « plus grand et plus simple à comprendre » par les joueurs.

Un autre des grands éditeurs de l’industrie, Electronic Arts, a suivi une voie différente. Ils reconnaissent que la collection « continuera d’être une partie importante » de l’industrie et des jeux vidéo. Pour cette raison, son objectif est « d’offrir la meilleure expérience possible au joueur ». De cette façon, ils l’étudieront à l’avenir, même s’ils n’en font pas activement la promotion en ce moment.

source | Nintendo