Roland Emmerich (Moonfall) accuse Marvel, DC et Star Wars : « Ils ruinent le cinéma »

Roland Emmerich, le cinéaste bien connu auteur de blockbusters authentiques tels que Independence Day, Godzilla, The Day After Tomorrow ou 2012, parmi tant d’autres, et qui présentera en avant-première Moonfall le 4 février, son nouveau film de science-fiction dans lequel la Lune menace la Earth, a accusé durement Marvel, DC et Star Wars, assurant que leur manque d’originalité « est en train de ruiner l’industrie cinématographique ». Cela a été reconnu dans une récente interview avec le médium Den of Geek, ajoutant qu’il n’est pas un fan de super-héros.

Le réalisateur d’Independence Day critique les super-héros

« Marvel, DC et Star Wars ont tout repris. Ils ruinent un peu notre industrie, parce que plus personne ne fait des choses originales », commente le réalisateur interrogé sur son avis sur les grandes sagas actuelles du cinéma. En ce sens, il est curieux qu’il mentionne la saga créée par George Lucas alors qu’il a depuis longtemps reconnu que c’était l’une des raisons pour lesquelles il est devenu réalisateur. De plus, il n’a pas manqué l’occasion de faire l’éloge des œuvres les plus audacieuses comme celles de Christopher Nolan.

« C’est un maître dans ce domaine. Il peut faire des films sur ce qu’il veut. C’est plus difficile pour moi, mais j’ai encore assez de nom, surtout s’il s’agit d’un film catastrophe ou s’il inclut une sorte de catastrophe », commente le cinéaste à propos du travail de Nolan et de sa propre carrière. Enfin, il n’a pas hésité à critiquer directement le genre super-héros, ajoutant que les comics n’étaient pas très populaires dans son enfance.

« Nous avions des BD Tintin, mais elles étaient très enfantines et nous n’avions pas de super-héros. C’est pourquoi au début, les super-héros ne fonctionnaient pas en Allemagne. Il leur a fallu 10 ou 15 ans de films pour arriver au même niveau que le reste du monde. Mais je ne me suis jamais intéressé le moins du monde à ce genre de film », conclut le réalisateur.

source | repaire de geek