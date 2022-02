Les créateurs de Xenoblade mettent à jour leur site web et anticipent d’éventuelles nouveautés

Xenoblade Chronicles 2 et la remasterisation du premier Xenoblade étaient les projets les plus récents de Monolith Soft pour la Nintendo Switch, mais des années se sont écoulées depuis. Les rumeurs sur d’éventuelles annonces n’ont cessé de retentir ces derniers mois, même si pour l’instant elles sont restées muettes. Maintenant, le site Web japonais a été mis à jour et certains abonnés ont été enthousiasmés par la possibilité que ce soit le prélude à une annonce.

Le site Web japonais a été entièrement repensé, y compris les messages de copyright. Il souligne également le fait que les articles datés entre 2017 et 2022 ont été supprimés, de sorte qu’il n’y a que quatre entrées disponibles pour le moment. Selon Nintendo Life, l’un d’eux mentionne que les comptes seront intégrés le 28 février. Le reste ne sont que des suppositions faites par les followers sur une hypothétique annonce.

Les clés de la suite de Monolith

Ce que l’on sait avec certitude, c’est ce que Yasunori Mitsuda a écrit sur Twitter le 21 janvier. Il a indiqué qu’il annoncerait son prochain projet en février, tandis que Monolith Soft, le même jour, a laissé entendre que le site officiel pourrait être inaccessible le 31 janvier en raison d’opérations de maintenance sur les serveurs. Le compositeur de Xenoblade a également révélé qu’il était en train de travailler sur son prochain projet.

Monolith Soft a travaillé aux côtés d’autres studios Nintendo pour aider à développer des jeux en monde ouvert. En fait, il est l’un des co-développeurs de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et de son extension. Pendant ce temps, ceux de Kyoto continuent de travailler sur la suite de l’aventure de Link, qui recevra en principe des nouvelles cette année 2022. Elle n’a toujours pas de date de sortie, pas même de fenêtre claire. Quoi qu’il en soit, Nintendo a son propre temps et n’annoncera pas ce qu’il doit annoncer lorsqu’il s’inscrit dans son calendrier.

source | la vie nintendo