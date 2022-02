Épisode 80 de Shingeki No Kyojin – Saison finale : date, heure et où le regarder en ligne

La fin de Shingeki no Kyojin approche. Pas seulement de la saison 4, partie 2, mais de la série Hajime Isayama en général. Après avoir balayé les pages du magazine Shonen de Kodansha avec son manga, l’anime suit ses traces, élevant le succès de ce nom au monde entier. La résolution de tout dans Attack on Titan approche. Nous vous expliquons comment regarder l’épisode 80 de l’anime Attack on Titan/Attack on the Titans (Saison 4 Partie 2) officiellement et avec des sous-titres espagnols.

Épisode 80 de Shingeki No Kyojin : date, heure et où le regarder en ligne

Le 80e épisode de Shingeki no Kyojin sera diffusé ce dimanche 6 février à 21h45 (CET), heure de la péninsule espagnole ; 14h45 à Mexico. À partir de cette date, il sera inclus (au même titre que le reste des épisodes précédents) dans le catalogue à la demande de Crunchyroll et nous pourrons le regarder quand nous le voudrons sur une multitude d’appareils. Il faut dire que ce 80ème épisode est basé sur les chapitres 121 et 122 du manga (Paradis War Arc).

Où voir toutes les saisons de Shingeki no Kyojin en Espagne (2022)

Le catalogue de Crunchyroll contient actuellement l’intégralité de la saison 1, de la saison 2, de la saison 3 et de la saison 4, partie 1 d’Attack on Titan (plus la partie 2, actuellement à l’antenne) ; tandis que Netflix et Amazon Prime Video ont également des saisons. Dans le cas de Prime Video, l’intégralité des saisons 1 à 3 ; Netflix, quant à lui, a la saison 3, partie 1.

Combien coûte Crunchyroll : prix et modalités d’abonnement

Crunchyroll, en tant que service d’abonnement, propose un essai gratuit de 14 jours. Une fois terminé, nous avons deux options de paiement mensuel que nous détaillons ci-dessous. FAN pour 4,99 euros par mois, qui donne accès à tout le contenu du catalogue Crunchyroll sans publicité, diffusé simultanément avec le Japon et un appareil simultané ; et MEGA FAN pour 6,49 euros par mois, qui apporte tous les avantages susmentionnés ainsi que la possibilité de profiter de la visualisation hors ligne (téléchargement) et de la disponibilité sur jusqu’à quatre appareils en même temps.

