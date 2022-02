Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles se dirige vers Nintendo Switch

Aniplex et CyberConnect2 ont confirmé dans le dernier numéro du magazine Shonen Jump que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles arrivera sur Nintendo Switch le 9 juin au Japon. A défaut de connaître la date exacte de sortie du jeu vidéo en Occident, les utilisateurs japonais pourront profiter du remarquable titre basé sur la première saison de l’anime (plus son film) sur la plateforme hybride de Nintendo.

Guardians of the Night -Kimetsu No Yaiba- The Chronicles of Hinokami, comme on l’appelle en Espagne, aura deux versions sur Nintendo Switch. Une standard à 7 480 yens (57 euros au taux de change actuel) et une autre limitée à 11 800 yens (91 euros au taux de change) qui apporteront de nouveaux costumes supplémentaires pour les personnages ainsi que 16 000 Points Kimetsu.

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, comment sera votre portage sur Nintendo Switch ?

À l’heure actuelle, les informations sont très rares, car l’avance du magazine Shonen Jump de Shueisha – l’éditeur sous lequel l’original a été publié – ne fait que confirmer la date et les prix. Pas en vain, il faut s’attendre à ce que les éditeurs occidentaux, SEGA et Koch Media, proposent prochainement toutes les informations sur cette version, y compris les performances techniques du titre sur Nintendo Switch. Si on profite des portages d’autres titres CyberConnect2 sur la console, comme Dragon Ball Z : Kakarot ou la saga complète de Naruto Ultimate Ninja Storm, dans les deux cas ce sont des portages d’une hauteur remarquable : on les appréciait beaucoup à l’époque . Nous espérons que le portage de Night Watch -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles sera à la hauteur.

Night Watchmen -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam depuis octobre dernier. Après son lancement, le titre a reçu trois mises à jour avec du nouveau contenu ; des personnages jouables à un mode 60 FPS sur PS5, Xbox Series et Steam.

Vous pouvez lire notre critique originale du jeu ici.

source | Gematsu