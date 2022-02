Stock PS5 : Sony abaisse ses prévisions de ventes en raison de la crise des semi-conducteurs

Sony Interactive Entertainment a informé ce mercredi ses investisseurs qu’il n’atteindrait pas les prévisions de distribution des consoles PlayStation 5 pour la fin de cet exercice ; le 31 mars 2022. L’entreprise japonaise, consciente de la crise des matériaux semi-conducteurs et du manque de composants clés pour sa fabrication, a appliqué une correction à ses prévisions. Le manque de stock PS5 continuera d’être une constante au cours du prochain semestre.

Combien a vendu la PS5 et combien Sony a-t-il abaissé ses prévisions ?

Selon des documents supplémentaires de Sony, la PlayStation 5 a vendu 17,3 millions d’unités depuis son lancement en novembre 2020. Au cours de la même période, après cinq trimestres fiscaux, la PS4 avait déjà vendu 20,2 millions d’unités. Le problème, cependant, est que ce chiffre ne reflète pas vraiment l’énorme demande qui existe autour de la nouvelle plate-forme domestique de Sony : l’offre est incapable de répondre à la demande.

La prévision initiale de Sony était d’atteindre une distribution totale (non annuelle, mais depuis son lancement) de 22,6 millions d’unités PS5 vendues d’ici le 31 mars, jour de la fin de l’exercice en cours (FY/2021) ; cependant, il n’en sera pas ainsi. La firme japonaise espère désormais expédier un total de 19,3 millions de consoles à la même date.

Pour le cours actuel (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022), l’objectif de distribution de Sony a été fixé à une livraison de 16 millions de consoles PS5. Cependant, ce sera matériellement impossible : au cours du dernier trimestre, ils n’ont expédié « que » 3,9 millions de consoles (PS4 a signé une livraison de 6,4 millions d’unités au cours de ce trimestre équivalent à l’époque), ce qui donne un total de 9,5 millions d’unités au cours du trois quarts de cet exercice.

Cependant, afin de respecter les prévisions, Sony aurait la lourde tâche d’envoyer 6,5 millions de consoles supplémentaires entre les mois de janvier et mars 2022 (la différence entre ces 16 millions initiaux et les 9,5 millions déjà distribués). Ce ne sera pas possible et cela se reflète dans votre document. Pour atteindre le total de 19,3 millions, ils doivent expédier un total de 2 millions de consoles entre le 1er janvier et le 31 mars. Nous vous laissons ci-dessous un résumé de la situation afin que tout soit un peu mieux compris.

Résumé : Voici comment la crise des semi-conducteurs affecte le plan de distribution de la PS5

Prévisions initiales de Sony (novembre 2020 au 31 mars 2022 : 22,6 millions d’unités vendues. [No logrado por la falta de chips]

Sony clôture le T3/FY2021 (31 décembre 2021) avec 17,3 millions d’unités vendues (moins que nécessaire pour atteindre cette prévision ; un total de 3,9 millions au cours de ce trimestre).

Sony applique une correction dans ses prévisions : de 22,6 millions de PS5 à 19,3 millions au total depuis son lancement. Ils espèrent atteindre ce chiffre le 31 mars.

Pour y parvenir, Sony doit expédier 2 millions de consoles PS5 entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 : (19,3 – 17,3 millions = 2 millions).

Sony a vendu 9,5 millions de consoles PS5 du 1er avril au 31 décembre ; ils s’attendaient initialement à en vendre 16 millions au cours de cet exercice. Y parvenir serait impossible : seulement entre janvier et mars, ils devraient vendre 6,5 millions de consoles supplémentaires.

En bref : la crise des matériaux semi-conducteurs affecte gravement les plans de distribution des entreprises. En particulier, Sony affiche une coupe sévère dans ses prévisions, ce qui ralentit de facto le processus de mise en place de sa nouvelle génération de consoles. Une génération de consoles plus longue que la normale ? Tout l’indique.

Polices | Informations supplémentaires de Sony pour les résultats financiers consolidés (T3/exercice 2021)