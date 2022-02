Gran Turismo 7 recevra de nouvelles voitures et pistes après le lancement

Gran Turismo 7 aura des mises à jour régulières avec de nouvelles voitures et pistes après sa sortie. Polyphony Digital a confirmé l’information lors de l’état des lieux du 2 février, montrant ainsi le même engagement que celui qu’ils avaient avec Gran Turismo Sport, qui a introduit des dizaines de véhicules gratuitement après sa première pendant plusieurs années.

Le nouvel opus de la saga Kazunori Yamauchi, Gran Turismo 7, promet d’être le plus complet de la saga en vingt-cinq ans d’histoire. Le titre comptera plus de 420 voitures de lancement dans un total de 34 emplacements – en comptant les circuits réels et originaux de la saga -, ce qui se traduit par plus de 90 configurations si l’on compte toutes les variantes de chaque emplacement.

Gran Turismo 7 sera étendu au fil du temps

Ce chiffre augmentera avec le temps : « Plus de voitures et de pistes seront ajoutées à l’avenir grâce à des mises à jour en ligne », ont-ils confirmé dans le State of Play.

Toutes ces voitures seront disponibles à l’achat chez trois concessionnaires : Brand Central, Used Car Dealer et Legendary Car Dealer. La première d’entre elles arrivera accompagnée de plus de 300 voitures neuves correspondant aux vingt dernières années ; depuis l’année 2001 jusqu’à maintenant.

Les cent autres résideront chez les autres concessionnaires. La différence entre le brocanteur et le marchand de véhicules légendaires sera essentiellement le prestige et le prix. Si dans le premier nous aurons toutes sortes de gammes et de bonnes affaires avec des milliers de kilomètres derrière eux (généralement des années 80 et 90), dans le second seront vendues des voitures qui font partie de l’histoire de l’automobile et qui, par conséquent, ont un prix parfois supérieur à son prix de vente initial. Le concessionnaire de voitures d’occasion fera tourner son contenu tous les jours.

Compte à rebours pour Gran Turismo 7 : 4 mars disponible sur PS5 et PS4

Gran Turismo 7 sera mis en vente sur PS5 et PS4 le 4 mars 2022 dans le but de récupérer l’essence classique de la série, avec des licences et des dizaines d’heures de contenu solo et multijoueur. Vous pouvez lire nos impressions après l’avoir vu en profondeur sur ce lien.