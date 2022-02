Nintendo Switch entre dans l’histoire : dépasse Wii et PlayStation avec 103,54 millions d’unités vendues

Nintendo Switch a atteint 103,54 millions d’unités vendues dans le monde. Nintendo Co., Ltd. a publié lors de la présentation des résultats financiers correspondant au troisième trimestre de l’exercice en cours (Q3/FY2021), clos le 31 décembre 2021, des chiffres extraordinaires qui placent la plateforme hybride dans un statut commercial à la portée de très peu de plateformes tout au long de l’histoire du média. Le rapport montre des ventes de plus de 10,67 millions de consoles entre le 1er octobre et le 31 décembre.

La Nintendo Switch dépasse officiellement la Wii : l’histoire du jeu vidéo

Avec ces données, Nintendo Switch a dépassé en cinq ans les ventes cumulées de la famille de consoles Wii tout au long de sa durée de vie et atteint le chiffre de 766,41 millions de jeux vidéo vendus ; un ratio de jeux par console de 7,40 titres. Aussi, c’est la première fois que nous avons des données de distribution officielles pour le troisième modèle de la génération actuelle, la Nintendo Switch OLED, disponible depuis octobre dernier. Cette solution, qui intègre un panneau OLED de sept pouces ainsi que plusieurs améliorations générales, a expédié un total de 3,99 millions d’unités d’octobre à décembre.

Au total, durant ces trois trimestres de l’exercice en cours – du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 – la Nintendo Switch a vendu 18,95 millions de consoles (4,45 + 3,83 + 10,67), dont 11,79 millions correspondent au modèle standard hybride ; 0,91 million d’unités correspondent à la Nintendo Switch Lite et, enfin, ces 3,99 millions d’autres consoles vont à la Nintendo Switch OLED. Au total, Nintendo Switch Lite accumule 17,87 millions de ces 103,54 millions au total.

Nintendo Switch, atteindra-t-elle les prévisions de ventes pour cet exercice ?

La crise des semi-conducteurs et des matériaux nécessaires à la fabrication de matériel affecte l’ensemble de l’industrie. Si ce mercredi on savait que Sony avait revu à la baisse ses prévisions de ventes de PS5 pour cette année, Nintendo n’est pas étranger à cette circonstance.

Initialement, Nintendo prévoyait d’expédier le chiffre impressionnant de 25,5 millions de Nintendo Switch au cours de ce parcours —du 1er avril 2021 au 31 mars 2022—, qui a finalement été corrigé à la baisse en novembre dernier— de la voix du président de l’entreprise, Shuntaro Furukawa, qui a fixé le chiffre à 24 millions de consoles. Désormais, Nintendo prévoit de vendre 23 millions de consoles jusqu’en mars. De cette façon, ils s’attendent à en vendre 4,05 millions de plus (23 à 18,95 millions) au quatrième trimestre.

Mario Kart, Pokémon, Animal Crossing et Zelda, assurance-vie

Rien qu’en cette période de Noël (du 1er octobre au 31 décembre), la firme de Kyoto fait état d’un total de 85,41 millions de jeux vidéo vendus ; ce qui donne un total de 766,41 millions de titres vendus depuis son lancement. On parle d’une moyenne de 7,40 titres pour chaque joueur.

L’une des principales différences entre la Nintendo Switch et les autres consoles de l’histoire de Nintendo est que la machine Joy-Con ne dépend pas d’une poignée de titres massifs, mais dispose plutôt d’une bibliothèque d’œuvres à feuilles persistantes, l’adjectif utilisé pour désigner ces jeux vidéo. qui, peu importe le nombre d’années qui passent, continuent d’expédier des centaines de milliers d’exemplaires (voire des millions) après deux, trois ou quatre ans. Ignifuger.

Incombustible, c’est le cas de Mario Kart 8 Deluxe qui, non content d’être le jeu vidéo le plus abouti de la saga, dépasse déjà la bagatelle de 43,35 millions d’exemplaires vendus. Jamais un titre Mario Kart n’a atteint ce chiffre. De même, Animal Crossing : New Horizons lève les doutes sur sa validité au-delà de la pandémie et fixe un nouveau plafond : 37,62 millions d’unités vendues jusqu’au 31 décembre. The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Pokémon Sword and Shield ou encore Super Smash Bros. Ultimate continuent de se vendre comme si le temps avait passé en vain.

Pokémon Sword and Shield surpasse Gold et Silver; secondes les plus vendues de la saga

Pokemon mérite une mention séparée. À commencer par les 23,90 millions d’exemplaires de Pokémon Sword and Shield, dépassant ainsi les 23,10 millions de Pokémon Gold/Silver (1999, GB), ce qui fait de ces tranches de génération VIII à Galar les deuxièmes éditions les plus vendues de l’histoire de la saga ; seulement derrière Pokémon Rouge/Vert/Bleu (1996, GB) avec 31,38 millions d’unités.

En revanche, Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante, parus en novembre dernier, se sont déjà écoulés à 13,97 millions d’unités, très proches des 14,33 millions d’unités de Pokémon Let’s Go, Pikachu ! et allons-y ! Évoli, publié en novembre 2018. Reste à savoir jusqu’où Arceus Pokémon Legends peut aller, mais les premières données non officielles invitent à l’optimisme chez The Pokémon Company.

Metroid Dread est la dernière grande nouvelle de la liste. Avec 2,74 millions d’unités vendues, il devient de facto le deuxième jeu vidéo le plus vendu de la série Samus Aran en trente-cinq ans d’histoire.

Polices | Publication des revenus de Nintendo ; Données/logiciels Nintendo IR