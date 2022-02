Gran Turismo 7 détaille ses options graphiques sur PS5 : mode FPS et mode Ray Tracing

Gran Turismo 7 proposera dès son lancement deux modes graphiques sur PlayStation 5 : un mode appelé FPS et un autre appelé Ray Tracing. Le titre Polyphony Digital vous permettra de choisir entre ces deux modalités, qui cherchent à privilégier soit le débit d’images par seconde, soit le ray tracing en temps réel. Désormais, le second d’entre eux ne peut être utilisé qu’en replay et en mode photo.

Kazunori Yamauchi, créateur de Gran Turismo, a expliqué dans une session numérique que FreeGameTips a pu assister au fonctionnement des deux modalités. Le mode FPS offrira « le taux de rafraîchissement le plus élevé possible » à tout moment ; aussi bien pendant la course que lors d’une répétition. « La fréquence d’images standard lors d’une course GT7 sera de 60 FPS », dit-il, faisant toujours référence à la PS5. Il reste à voir si la résolution 4K qui apparaît sur le portail officiel sera une résolution native ou dynamique. Le jeu prendra en charge le HDR.

Ray Tracing, uniquement en replay et en mode Photo

Le Ray Tracing est décrit par Yamauchi comme « un processus très compliqué » à mettre en œuvre. Comme nous l’avons expliqué, ce mode sera appliqué « dans les modes où une réponse rapide des joueurs n’est pas nécessaire ». Essentiellement, les rediffusions et le mode photo. Pour le moment, nous ne savons pas quel sera le taux de FPS cible en mode Ray Tracing ou sa résolution.

Les données de la version PS4 n’ont pas non plus émergé tout au long de la présentation, seulement que les temps de chargement seront plus longs que sur PS5 (où ils ne seront qu’une seconde); sans entrer dans plus de détails.

Gran Turismo 7, disponible le 4 mars prochain sur PS5 et PS4

Gran Turismo 7 sera disponible sur PS5 et PS4 ce 4 mars en format physique et numérique. Bientôt, nous pourrons vous faire part de nos impressions finales lorsque nous l’aurons joué en profondeur. Un titre avec des dizaines d’heures de contenu nous attend.