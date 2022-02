343 Industries a besoin de plus de temps pour partager la feuille de route de Halo Infinite

Halo Infinite prendra un peu plus de temps pour finaliser quand et comment il franchira les prochaines étapes. Dans un premier temps, l’étude désignait janvier dernier comme le mois où l’on connaîtrait sa feuille de route. Cependant, en fin de compte, il n’en a pas été ainsi.

« J’ai dit en novembre que nous aurions une mise à jour saisonnière de la feuille de route pour Halo Infinite, co-op et Forge en janvier », commence Joseph Staten, actuel responsable créatif du projet. «Nous avons besoin de plus de temps pour finaliser nos plans afin que ce que nous partageons soit quelque chose en lequel vous pouvez avoir confiance. Ce travail est ma plus haute priorité, et nous aurons une mise à jour dès que possible. »

Salut les gens. En novembre, j’ai dit que nous aurions un #HaloInfinite mise à jour sur notre feuille de route saisonnière, Co-Op et Forge en janvier. Nous avons besoin de plus de temps pour finaliser nos plans afin que vous puissiez compter sur ce que nous partageons. Ce travail est ma priorité absolue, et nous aurons une mise à jour dès que possible. —Joseph Staten (@joestaten) 1 février 2022

Donc le calendrier a été retardé

La succession des événements a eu pour dénominateur commun le retard de certains éléments, dont la première saison. Heroes of Reach a prolongé son séjour jusqu’en mai de cette année, soit trois mois de plus que prévu.

Cela a été confirmé par Staten lui-même : « Nous avons pris la décision de prolonger la saison 1 pour avoir plus de temps et faire en sorte que la saison 2 atteigne nos hauts niveaux de qualité. » Les raisons de la décision étaient dues à l’établissement du développement de ces contenus « de manière saine et durable » pour l’équipe.

L’objectif initial à l’époque était d’ajouter le mode campagne coopérative vers février, dès le début de la saison 2. Forge, en revanche, était prévu pour la saison 3, qui devait arriver en mai. Quelques semaines avant son lancement, ils l’ont précisé : le calendrier évoluait en faveur de la stabilité.

Source: Joseph Staten