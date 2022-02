FIFA 22 FUT TOTW 20 avec Mané, Di María et Frei maintenant disponible

FIFA 22 a partagé l’équipe de la semaine 20. Le célèbre TOTW sélectionne à cette occasion les meilleurs joueurs de leurs tournois respectifs ; la Coupe d’Afrique et les compétitions inférieures à la première division sont les protagonistes de ces sept dernières journées. Les élus font déjà partie de FUT dans le cadre de l’ouverture des packs pour une durée limitée et via le marché des transferts.

FIFA 22 TOTW 20 : liste complète

équipe de départ

PT : Ryan, 84 ans, Société royale

DG : Barisic, 81 ans, Rangers FC

AR : Alvaro Tejero, 78 ans, Eibar

CT : Torres, 76 ans, Club Santos Laguna

LI : Adekugbe, 76 ans, Hatayspor

Municipalité rurale : Otavio, 84, Porto

MG : Jahanbakhsh, 79 ans, Feyenoord

IS : Mané, 91 ans, Liverpool

AD : Di Maria, 88 ans, Paris Saint-Germain

BU : Toko Ekambi, 84 ans, Olympique de Lyon

Suppléants et réserves

PT : Illic, 76 ans

CDM : Brannagan, 75 ans

DC : Rondon, 81 ans

ST : Digues, 77

ST : Rubén Castro, 77 ans

DC : Atik, 77 ans

ST : Sissoko, 76 ans

LI : Mishra, 67 ans

CM : Reeves, 72 ans

MG : Mileusnic, 72 ans

DC : Charles, 75 ans

ED : Acahbar, 73 ans

La liste prend en compte certains des grands noms de LaLiga Smartbank. Álvaro Tejero, l’ailier d’Eibar, est l’un des partants de l’équipe, tandis que Rubén Castro est le premier attaquant de réserve. Presque rien. Le joueur le plus apprécié est sans aucun doute Mané. Sa note moyenne de 91 le hisse à la première place.

Source: EA Sports