Fortnite : un bug physique avec des pneus nous permet de faire des ravages

Le patch 19.20 de Fortnite Battle Royale a apporté beaucoup de contenu au jeu … et de nouveaux bugs aussi. Un nouveau bug après cette mise à jour de Fortnite nous permet de lancer des pneus tout-terrain sur certains objets de la scène et de les faire voler. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur ce glitch de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite :

Bug physique dans Fortnite avec des pneus tout-terrain : tout ce que l’on sait

On ne sait pas ce qui a bien pu causer ce bug fun et catastrophique, mais, après l’arrivée du patch 19.20 de Fortnite mardi 1er février dernier, plusieurs joueurs (dont nous) ont détecté qu’en lançant des pneus tout-terrain (que l’on retrouve dans les stations-service partout sur la carte) à certains objets sur la scène, ceux-ci volent.

Si nous lançons des pneus tout-terrain sur certains objets sur scène, nous pouvons les faire voler

Pour autant que nous sachions, cela ne fonctionne qu’avec des objets « en vrac » sur la scène, tels que des lampadaires, des poubelles, des clôtures en bois ou des panneaux de stations-service. Nous ne pouvons pas faire voler des objets tels que des arbres ou des structures à la base de bâtiments. Et cela fonctionne également avec le plus grand objet de tout le scénario : la statue de la Fondation, sur le côté est de l’île.

La physique se détraque et nous et la statue de la Fondation volons.

Il suffit de lancer des pneus tout-terrain sur cette énorme statue de pierre et, selon ce que la physique du jeu décide de faire, soit nous volons dans la stratosphère à côté de la statue, soit elle s’effondre simplement dans le sol autour d’elle, écrasant toute méfiance qui pourrait être à proximité.

Instantané en mode replay d’un match où nous avons abattu la statue de la Fondation

Espérons qu’Epic Games résoudra ce curieux bug avec le prochain patch Fortnite, ou même plus tôt. Pour la postérité, il y aura la vidéo que nous avons insérée ci-dessus dans cette actualité, dans laquelle nous avons documenté certaines des choses que nous pouvons faire grâce à cette drôle d’erreur de jeu.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration