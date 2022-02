Assassin’s Creed Valhalla reçoit le patch 1.4.2 : toutes les nouveautés et la taille

Le voyage d’Eivor se poursuit avant l’arrivée de la nouvelle extension Assassin’s Creed Valhalla. Le patch 1.4.2 est une mise à jour qui n’ajoute pas trop de correctifs ou de contenu, il peut donc être considéré comme assez mineur. En fait, la seule chose qu’il corrige est un problème qui a fait planter certaines textures HD. Ubisoft en a également profité pour présenter les articles qui sortiront en magasin :

Lot du Nouvel An lunaire : protégez le cycle à venir avec cette panoplie légendaire honorant des dieux lointains.

Pack d’armes Moonlight : portez des armes dédiées aux dieux d’en haut dans leur poursuite éternelle. Ce pack contient quatre armes et sera disponible à partir du 3 mars.

Dragon Knight Pack : Il s’agit peut-être des seuls ensembles d’équipement de dragon restants. Il est livré avec deux ensembles d’équipements, deux armes, un skin de monture et un skin de monture. Quant à la date de sortie, son départ est prévu pour le 22 mars.

Combien occupe-t-il sur chaque plate-forme ?

Xbox Series X|S : 6,6 Go

Xbox One : 5,1 Go

PlayStation 5 : 2,5 Go

Playstation 4 : 3,03 Go

Ordinateur : 11,08 Go

Assassin’s Creed Valhalla raconte l’histoire des membres d’un clan viking qui se rendent en Angleterre à la recherche d’une nouvelle maison. Ils quittent leur Norvège natale et embarquent sur des navires pour commencer leur vie en territoire chrétien. En tant que l’un des principaux dirigeants de son groupe, Eivor devra composer avec des rois et des aristocrates, dont le seul but est d’accroître leur pouvoir. Avec ses alliés, il combattra dans des batailles, mais il utilisera également la diplomatie.

La première année de contenu post-lancement comprenait deux extensions payantes : Wrath of the Druids et Siege of Paris. Ce qui suit décrit une grande expansion de l’histoire, The Awakening of Ragnarök, où nous nous mettrons dans le skin d’Odin lui-même. Cette extension sortira le 10 mars sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Google Stadia.

