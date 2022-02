Dying Light 2 fuit et Techland demande d’attendre le patch du jour 1

Il n’est pas rare que des copies physiques de jeux commencent à être expédiées tôt dans les magasins. C’est arrivé récemment avec Pokémon Legends Arceus et c’est encore arrivé avec le prochain grand titre, Dying Light 2 : Stay Human. Compte tenu de cette situation, le développeur polonais a averti que le jeu s’améliorera lorsque le patch du jour 1 sera appliqué, il recommande donc d’attendre que la mise à jour soit disponible lors du lancement officiel.

« Compagnons survivants. Nous avons vu que certains d’entre vous ont eu accès à des copies physiques de Dying Light 2 avant la date de sortie (c’est vendredi, il reste trois jours !) », ont-ils publié.

“Nous comprenons que vous souhaitiez explorer la ville immédiatement et nous ne pourrions être plus heureux. Cela étant dit, nous vous prions de bien vouloir patienter jusqu’au 4 février, car à cette date, vous pourrez accéder aux améliorations et correctifs que nous avons mis en œuvre ces deux dernières semaines et qui seront introduits dans le patch du jour 1. C’est-à-dire le moyen de vivre Dying Light 2 tel que nous l’avons conçu ».

Cela étant dit, nous vous demandons de bien vouloir attendre jusqu’au 4 février, car à ce moment-là, vous aurez également accès à toutes les améliorations et correctifs que nous avons mis en œuvre au cours des dernières semaines et que nous introduirons avec le patch du jour 1. C’est ainsi que vous découvrirez Dying Light 2 comme il se doit. — Lumière mourante (@DyingLightGame) 1 février 2022

Le voyage du pèlerin

Dying Light 2 : Stay Human nous met dans le skin d’Aiden Caldwell, un homme admis dans un hôpital dans son enfance, où il a fait l’objet d’expériences scientifiques. Des années plus tard, il recherche désespérément sa sœur, le tout dans un contexte où le virus Harran s’est propagé à travers le monde. Au cours de son périple, il devra tout mettre en œuvre pour trouver les indices qui le mèneront dans la bonne direction.

Après plusieurs retards, le jeu est enfin sur le point de voir le jour. Annoncé à l’E3 2018, le travail de Techland est prévu pour le 4 février sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. La version Nintendo Switch, une édition cloud, aura besoin d’au moins six mois de développement supplémentaire.

source | Techland