Les développeurs de Journey, Skyrim et Spider-Man annoncent leur nouveau studio : Gardens is born

Gardens est un nouveau studio de développement qui vient d’être officiellement annoncé. Cela a été révélé dans un communiqué de presse, dans lequel ils ont également révélé les noms de certains de ses membres. Le studio a été cofondé par Chris Bell (Journey, What Reamains of Edith Finch, Sky: Children of the Light), Lexie Dostal (Dustforce) et Stephen Bell (Blaseball) ainsi que d’autres développeurs issus de projets comme Marvel’s Spider-Man. , The Elder Scrolls V : Skyrim, Fallout ou Ashen.

Garden cherche à être un studio transparent, rentable et inclusif capable d’autonomiser les travailleurs, ainsi que de créer des jeux en ligne qui permettent de forger des relations entre les joueurs du monde entier. « Avec Gardens, nous voulions créer un studio qui se soucie de la santé, du bonheur et du bien-être des membres de l’équipe alors que nous créons les jeux que nous concevons ensemble », a déclaré le co-fondateur Chris Bell.

Il a ajouté les mots suivants : « Notre priorité est de veiller à ce que nos pairs profitent de la vie et reçoivent les outils et les ressources nécessaires pour grandir, tout en créant des jeux bien conçus » qui cultivent « de nouvelles expériences de joueur à joueur ».

Jardins.

Pourquoi s’appelle-t-il Jardins ?

Cette étude fonctionnera à distance, bien que le siège social soit situé à Portland (Los Angeles). Cela s’appelle Gardens parce que c’est le reflet de ce qu’ils veulent faire avec leurs jeux vidéo et leurs mondes. Des lieux artistiques et vivants avec des interactions multijoueurs, des titres qui aspirent à cultiver des amitiés et qui encourageront les utilisateurs à prendre soin les uns des autres.

Bien qu’aucun projet précis n’ait encore été annoncé, l’entreprise est actuellement en train d’embaucher du personnel dans différents domaines. Ils promettent un salaire compétitif, un salaire égal, 35 heures par semaine et une assurance médicale et dentaire, entre autres conditions.

Certains de ceux qui ont déjà rejoint l’équipe incluent la productrice exécutive Sarah Sands (Fulbright, Nike, DirectTV), l’artiste Ryan Benno (Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, Telltale Games The Walking Dead, The Wolf Among Us et Ratchet & Clank), l’ingénieur Rose Dale (Skyrim, Fallout 3, Fallout4), l’ingénieur Roldán Melcon (Blaseball, Where Cards Fall), l’ingénieur gameplay Tonia Beglari (Monster Hunter World : Iceborne XR Walk, The Under Presents) et le directeur artistique Leighton Milne (Ashen , Le Hobbit).

