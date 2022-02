Far Cry 6 : Accompagnez un fan de Rambo dans ce crossover gratuit

Rambo mais de Squire. Ubisoft a annoncé un nouveau crossover qui aura beaucoup à voir avec le héros de guerre des années 80, bien que son apparence physique ne ressemble pas à celle de Sylvester Stallone. Il partage ses vêtements, car All the Blood, la prochaine mission gratuite, rend hommage aux trois premiers films et est désormais disponible pour tous les joueurs.

La société française a révélé avoir signé un accord avec Studiocanal, la société qui détient les droits de la saga. Fait intéressant, le personnage n’est pas présent dans cet arc d’histoire, car les joueurs vont rencontrer un superfan de Rambo qui se cosplay alors qu’il combat l’armée maléfique de Yara. C’est « une vengeance sanglante tout droit sortie d’un film d’action de style années 80 », mêlant furtivité, action et références à ces longs métrages classiques.

💪🔥 Jouez à la mission de Rambo dans Far Cry 6 maintenant ! Gratuit pour tous les joueurs ! Et en plus, cela déverrouille l’arc de la vengeance, que vous pouvez également utiliser dans le jeu principal. Vidéo à l’intérieur !🎬 #FarCry6 pic.twitter.com/6ARF4MDqDg — Ubisoft Espagne (@Ubisoft_Spain) 1 février 2022

Arc de Vengeance, une arme mortelle

Comme d’habitude, terminer la quête signifie recevoir des récompenses. Ceux qui réussiront l’histoire déverrouilleront l’arc de la vengeance, une arme mortelle et explosive capable d’emmener des hélicoptères et des unités blindées directement à la casse. Après l’avoir déverrouillé, il est possible de l’utiliser de façon permanente dans le jeu de base.

D’autre part, Ubisoft a mis à disposition des utilisateurs le Rambo Bundle, qui donne accès à des équipements inspirés de la saga Rambo. Dani Rojas pourra s’habiller avec plusieurs des accessoires légendaires, y compris des armes supplémentaires, des véhicules et d’autres accessoires.

Far Cry 6 a été mis en vente sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Le titre a été étendu à travers deux extensions, qui sont incluses dans le pass de saison. Vaas: Insanity et Pagan: Control sont deux expériences roguelike autonomes qui plongent dans l’esprit des méchants de Far Cry. Et le prochain sera le jeu dédié à Joseph Seed, l’ennemi principal du cinquième opus.

source | Ubisoft