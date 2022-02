PlayStation prévoit de lancer 10 jeux en tant que service avant mars 2026

La présentation des résultats financiers des entreprises contribue toujours à dessiner les perspectives d’avenir de leurs produits. Lors de la dernière réunion d’investisseurs, Sony Interactive Entertainment a déclaré son intention de développer et de lancer au moins 10 jeux vidéo en tant que service avant mars 2026, comme l’a publié Shinobi602 sur son compte Twitter. Le rachat de Bungie, les créateurs de Destiny 2, s’inscrit dans la stratégie de renforcement de ce type de produit.

Compte tenu des commentaires de certains utilisateurs, qui ont levé la main sur la tête à la possibilité que cela signifie la fin des jeux vidéo solo sur PS5, Shinobi602 lui-même a répondu qu’il ne croyait pas qu’il y ait lieu de s’alarmer. « Sony cherche à étendre PlayStation », ce qui signifie combiner « AAA solo et multijoueur ». Selon ses propos, les accords avec Firewalk et Deviation vont également dans ce sens. « Les jeux solo ne vont pas disparaître. »

Ne pensez pas qu’il y ait lieu de s’alarmer. Sony cherche à * vraiment * étendre PS, en particulier la portée de la première partie, ce qui signifie une forte combinaison de jeux solo AAA et de jeux multijoueurs ensemble. C’est à cela que servent ces partenariats Firewalk/Deviation/etc. Le grand joueur unique ne disparaît pas. – Shinobi602 (@ shinobi602) 2 février 2022

Bungie, un partenaire important pour atteindre cet objectif

PlayStation a reconnu que l’acquisition de Bungie, un studio qui fonctionnera de manière indépendante et sortira des jeux multi-plateformes, apportera son expérience « dans la publication » de jeux vidéo sur diverses plateformes, ainsi qu’en matière de titres en tant que service. « Ils nous aideront à réaliser nos ambitions d’amener PlayStation au-delà des consoles et à développer notre audience potentielle. »

Le service qui a fui via Bloomberg, connu sous le nom de code de Spartacus, flotte également dans les airs. Les plans à l’époque n’étaient pas encore définitifs, mais ils ont vu la fusion de PlayStation Now et PlayStation Plus. Par conséquent, nous devrons attendre qu’il soit officiellement annoncé.

PlayStation a annoncé qu’il paierait 3,6 milliards de dollars pour Bungie. Le studio est toujours plongé dans le développement de Destiny 2 : The Witch Queen, qui sortira le 25 février.

