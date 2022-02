The Waylanders : où acheter le jeu, prix et éditions

The Waylanders est le nouveau travail de Gato Studio, qui devrait faire ses débuts le 2 février sur PC. L’équipe galicienne transférera la mythologie celtique dans l’environnement RPG après une longue période d’accès anticipé. Vous pouvez maintenant rejoindre le conflit entre les humains et les dieux dans sa version finale. Nous examinons comment vous pouvez vous en procurer.

Combien ça coûte et où puis-je acheter The Waylanders ?

Les Waylanders seront commercialisés à partir du 2 février au prix conseillé de 39,99 euros. Steam et GOG sont les distributeurs officiels du projet ; Il ne sera publié qu’au format numérique lors de ce premier lot. Le jeu reçoit une augmentation de 5 euros par rapport au prix de son accès anticipé. L’augmentation varie en fonction du marché et des prix régionaux.

Cependant, à partir de l’étude, ils assurent que vous recevrez une réduction de 10% pendant les deux premières semaines. De cette façon, vous pouvez vous le procurer lors de cette section pour 35,99 euros. Nous vous rappelons qu’aucune édition spéciale ou alternative n’est prévue.

Les Waylanders : un aperçu de la mythologie celtique

« La première rencontre entre les Celtes et leurs dieux, les Tuatha De Danaan, aurait dû être un moment de fête. Mais lorsque les négociations tournent à la catastrophe, une bataille contre les dieux vous laisse au bord de la mort et déconnecté du temps qui passe », expliquent-ils dans leur description officielle. « Retournez dans un pays infesté de corruption magique et dans un royaume divisé en plusieurs factions luttant pour le trône. La société celtique, une tapisserie complexe de différentes religions, cultures humaines et races mortelles et immortelles comme les Moures, les loups-garous, les gobelins et les monstres, menace de se déchirer à chaque couture du monde. Soutiendrez-vous l’héritier immature mais légitime ou le général pragmatique dans sa quête du trône ? Quelles alliances forgerez-vous, quelles amitiés favoriserez-vous, quelles romances poursuivrez-vous et… que ferez-vous lorsque vous serez soudainement replongé à l’époque médiévale ?

Références : Vapeur | GoG