Uncharted : la nouvelle affiche du film dévoile ses lieux, dont Barcelone

Uncharted, le nouveau film de Sony Pictures basé sur une franchise de jeux vidéo PlayStation aussi populaire et mettant en vedette Tom Holland (Spider-Man: No Way Home), présente de nouveaux supports promotionnels avant sa prochaine sortie en salles prévue le 11 février. À tel point que nous avons une nouvelle affiche de sa version IMAX avec les différents lieux que le jeune film Drake visitera, ainsi que quelques clips avec des images inédites en Français.

Nathan Drake se rendra à Barcelone

Ainsi, la version cadette du chasseur de trésors emblématique de Naughty Dog se lancera dans un voyage autour du monde à la recherche d’une fortune perdue par Ferdinand Magellan il y a 500 ans. Un voyage plein de dangers et d’aventures dans lequel vous visiterez plusieurs lieux clés tels que Paris, Manhattan, Rome, Agra, Gizeh ou Barcelone. et, et c’est que comme nous l’avons vu dans la bande-annonce que vous pouvez voir en tête de cette actualité, Drake passera également par Barcelone à la recherche d’indices, comme en témoigne la nouvelle affiche IMAX que nous vous proposons ci-dessous.

Nous vous laissons avec le synopsis officiel d’Uncharted, ainsi que quelques clips avec des images inédites récemment publiées par Sony Pictures Espagne : « Le voleur rusé Nathan Drake (Tom Holland) est recruté par le vétéran chasseur de trésors Victor « Sully » Sullivan (Mark Wahlberg) pour récupérer une fortune perdue par Ferdinand Magellan il y a 500 ans. Ce qui au début était un plan de vol pour les deux, se transforme en une course à couper le souffle autour du monde pour récupérer le butin avant que l’impitoyable Moncada (Antonio Banderas) ne le fasse, qui prétend que lui et sa famille sont les vrais héritiers ».

Si Nate et Sully peuvent déchiffrer les indices et résoudre l’un des plus anciens mystères du monde, ils seront en mesure de trouver un trésor d’une valeur de cinq milliards de dollars et peut-être même le frère disparu depuis longtemps de Nate… mais ils ne réussiront que s’ils apprendre à travailler ensemble. » Uncharted ouvre en salles le 11 février 2022.

source | images sony