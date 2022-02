Sonic, Tails et Knuckles sont les protagonistes des nouvelles affiches de Sonic 2 : Le film

Sonic 2 : Le film, la suite des débuts du hérisson bleu en live action, chauffe déjà pour sa sortie en salles le 8 avril 2022. A tel point qu’après la présentation de sa bande-annonce aux Game Awards 2021, maintenant Paramount distribue les affiches officielles de ses trois principaux protagonistes avec Sonic, Tails et Knuckles. Une nouvelle adaptation de la mascotte Sega qui nous présentera ses collègues avec qui il a vécu tant d’aventures dans ses nombreux jeux vidéo.

Synopsis officiel de Sonic 2

Ainsi, et au-delà de la première bande-annonce en Français de Sonic 2 : The Movie que vous pouvez voir en tête de cette histoire, nous vous proposons ci-dessous ses trois nouvelles affiches officielles diffusées à l’occasion du Nouvel An chinois, un film qui apportera Retournez le casting du premier opus avec James Marsden, Tika Sumpter, Jim Carrey, Adam Pally, Natasha Rothwell, Lee Majdoub, Tom Butler et Elfina Luk dans leurs rôles respectifs.

Bien que ceux qui exprimeront nos trois protagonistes virtuels soient à nouveau Ben Schwartz en tant que Sonic avec Colleen O’Shaughnessey en tant que Miles « Tails » Prower et Idris Elba en tant que Knuckles. Nous vous laissons avec le synopsis officiel de Sonic 2 : The Movie :

« Le hérisson bleu préféré de tous est de retour pour le prochain niveau d’aventure dans Sonic 2 : le film. Après s’être installé à Green Hills, Sonic meurt d’envie de prouver qu’il est l’étoffe d’un véritable héros. L’épreuve décisive vient avec le retour du méchant Robotnik, cette fois avec un nouvel acolyte, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir de détruire les civilisations. Sonic fait équipe avec son propre compagnon d’infortune, Tails, et ensemble, ils se lancent dans une aventure qui les emmènera à travers le monde à la recherche de la pierre précieuse pour l’empêcher de tomber entre de mauvaises mains. »

source | Paramount Pictures