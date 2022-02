Mise à jour 12.3 de League of Legends ; changements et nouvelles dans les champions, les objets et plus

Le mois de février arrive et avec lui la version 12.3 de League of Legends, qui se concentre sur la modification des objets, des champions et autres. Ensuite, nous vous disons tout, en plus de vous rappeler qu’un patch portant le même numéro arrive également chez TFT et que Vi, avec un skin basé sur Arcane, est disponible dans Fortnite en tant que skin.

Changements apportés aux champions de League of Legends

Ahri : Mise à jour des statistiques de base et de toutes les capacités. CROISSANCE DES PV 92 ⇒ 82. PV 526-2090 (niveaux 1-18) ⇒ 500-1894 (niveaux 1-18). RÉGÉNÉRATION DE LA SANTÉ DE BASE 5,5 ⇒ 2,5 ARMURE 21-80,5 (niveaux 1-18) ⇒ 18-77,5 (niveaux 1-18)

Akshan : dégâts passifs réduits. VITESSE DE DÉPLACEMENT SUPPLÉMENTAIRE AU DEUXIÈME TIR ANNULÉ 35-75 (niveaux 1-18) ⇒ 20-75 (niveaux 1-18) DÉGÂTS MAGIQUES SUPPLÉMENTAIRES AVEC TROIS EMPILEMENTS 20-175 (niveaux 1-18) ⇒ 10-165 (niveaux 1-18)

Amumu : armure de base réduite de 3,5 ⇒ 3 / 30-89,5 (niveaux 1-18) ⇒ 30-81 (niveaux 1-18). La réduction des dégâts passifs du E est désormais plafonnée par application. Jusqu’à 100 % de dommages physiques par application. ⇒ Plafonné à 50 % de dégâts physiques par application.

Marque : les changements de qualité passifs et le R – Boule de feu de Détonation ignée donnent désormais la priorité aux rebonds entre les ennemis avant de rebondir sur Marque à la portée maximale. Fiery Detonation rebondira toujours en premier entre les champions (et non les sbires ou les monstres) quelle que soit la portée.

Caitlyn : Diminue la croissance AD ​​de 3,8 ⇒ 3,4 / 62-126,6 (niveaux 1-18) ⇒ 62-119,8 (niveaux 1-18). Dégâts du A réduits de 60 % ⇒ 50 %

Corki : Retarde la première livraison du colis (8 minutes ⇒ 10 minutes) et augmente le temps de recharge entre les livraisons de 4 minutes ⇒ 5 minutes.

Leblanc : dégâts du Z réduits en fin de rang 75/115/155/195/235 ⇒ 75/110/145/180/215

Lillia : augmente la durée du sommeil R au début du jeu de 1,5/2/2,5 secondes ⇒ 2/2,25/2,5 secondes.

Nami : la vitesse de déplacement du bonus passif a été augmentée au début et diminue désormais avec le temps 45 (+20 % AP) en 1,5 seconde ⇒ 90 (+20 % AP), quantité diminuant en 1,5 sec. Dégâts de base du E au toucher réduits 25/40/55/70/85 (+20% AP) ⇒ 20/35/50/65/80 (+20% AP)

Quinn : augmente le buff de vitesse d’attaque passive du Z en début de partie de 20/30/40/50/60 % ⇒ 28/36/44/52/60 % Augmente le ratio de dégâts R de 40 % AD ⇒ 70 % AD.

Senna : réduction des chances d’obtenir des âmes du passif en tuant des sbires. Les sbires et les monstres mineurs tués par Senna ont désormais 10 % ⇒ 2,7777 % de chances d’engendrer un Spectre des brumes (tout le reste inchangé).

Twisted Fate – Le ratio de dégâts Q a été augmenté et les dégâts de base ont été réduits en fin de partie à 60/105/150/195/240 (+65% AP). ⇒ 60/100/140/180/220 (+70% PA). Vitesse d’attaque supplémentaire du E réduite aux premiers rangs de 20/25/30/35/40% ⇒ 10/17,5/25/32,5/40%

Zeri : réduit la vitesse de déplacement de base de 330 ⇒ 325. Réduit les dégâts d’attaque de base à pleine charge : 3-20 % (selon le niveau) ⇒ 3-15 % (selon le niveau). Les dégâts du faisceau de rebond du R ont été réduits et ils peuvent désormais infliger des coups critiques.

Modifications apportées aux objets de League of Legends

Saccageur divin : Éclat + Phage + Gemme Kindle + 700 PO ⇒ Éclat + Marteau de guerre de Caulfield + Gemme Kindle + 700 PO Santé 400 ⇒ 300 et dégâts d’attaque : 55 ⇒ 60.

Bloodsucker : Fouet à pointe de fer + Bactériophage + Gemme de feu + 300 PO ⇒ Fouet à pointe de fer + Marteau de guerre de Caulfield + Gemme de feu + 300 PO. Santé 450 ⇒ 300 et dégâts d’attaque 45 ⇒ 55.

Force de la Trinité : santé 200 ⇒ 300, triple coup (sur les champions ou les structures) +6 % AD par pile, jusqu’à 5 piles au total (+30 %) ⇒ +4 % AD par pile, jusqu’à 5 piles au total (+20 % ) (s’applique également à Infinity Force).

Modifications apportées aux objets légendaires et aux composants de chasseur

Danse de la mort : COÛT TOTAL 3 100 PO ⇒ 3 300 PO UPGRADE IGNORE PAIN (PASSIF) Stocke un [35 % cuerpo a cuerpo / 15 % a distancia] des dommages physiques subis après atténuation ⇒ [30 % cuerpo a cuerpo / 10 % a distancia] de tous les types de dégâts post-atténuation subis (n’inclut pas les dégâts réels), qui sont constamment pris comme des dégâts réels pendant 3 secondes. S’applique désormais également aux dégâts de bouclier. CHALLENGE UPGRADE (PASSIF) Rend 15 % de points de vie maximum en tuant ou en assistant ⇒ 175 % de bonus AD si un champion meurt dans les 3 secondes après avoir infligé des dégâts (tout le reste inchangé)

Jauge Sterak : DÉGÂTS D’ATTAQUE 50 ⇒ 0. LES GRIFFES QUI VOUS GRIPPENT (PASSIF) Gagnez 40 % de votre AD en bonus AD. SAUVETAGE (PASSIF) Si vous subissez des dégâts qui vous laissent moins de 30 % de votre santé maximale, gagnez un bouclier qui absorbe 100 (+[8 % cuerpo a cuerpo / 4,8 % a distancia] de votre maximum de points de vie par cumul de Soif de sang) pendant 4 secondes ⇒ Égal à 75 % de votre bonus de points de vie et se désintègre en 3,75 secondes.

Gueule de Malmortius : DÉGÂTS D’ATTAQUE 50 ⇒ 55. VITESSE DE CAPACITÉ 15 ⇒ 20. BOUCLIER 200 (+20 % des PV max) ⇒ 200 (+[225 % cuerpo a cuerpo / 168,75 % a distancia] du DA supplémentaire). LIFESAVER (PASSIF) Lorsque Lifesaver est activé, vous gagnez 12% d’omnisuck jusqu’à la fin du combat (c’est-à-dire lorsqu’aucun dégât n’a été infligé ou subi pendant au moins 3 secondes).

Lame du roi déchu : COÛT TOTAL 3 200 PO ⇒ 3 300 PO BORD DE LA BRUME (PASSIF) Les attaques de base infligent [10 % cuerpo a cuerpo / 6 % a distancia] de la santé actuelle de la cible. ⇒ [12 % cuerpo a cuerpo / 8 % a distancia] de la santé actuelle de la cible sous forme de dégâts physiques (tout le reste inchangé).

Couperet noir : PV 450 ⇒ 350. DÉGÂTS D’ATTAQUE 40 ⇒ 45. VITESSE DE CAPACITÉ 25 ⇒ 30.

Hydre rapide : DÉGÂTS D’ATTAQUE 65 ⇒ 70

Hearth Axe : COÛT TOTAL 1100 PO ⇒ 1000 PO COÛT DE COMBINAISON 450 PO ⇒ 350 PO

Hexdrinker : DÉGÂTS D’ATTAQUE 20 ⇒ 25

Chemo Tank : REPOST STACKS (PASSIF) Octroie 5 empilements par instance de dégâts infligés contre les champions et les grands monstres, et 1 empilement toutes les 15 unités parcourues ⇒ Dégâts subis par les champions et les grands monstres, et 1 empilement toutes les 25 unités parcourues (toujours plafonné à 10 piles par balayage). DÉGÂTS SUPPLÉMENTAIRES DE REPOST (PASSIF) À 100 charges, la prochaine attaque de base inflige des dégâts magiques à tous les ennemis proches, augmentés de 25% contre les sbires et de 175% contre les monstres de la jungle ⇒ Augmentés de 30% contre les sbires et de 200% contre les monstres de la jungle.

Corrections de bugs et changements de qualité

Portails Hextech : Les champions se déplacent désormais visuellement et mécaniquement à travers les portails Hextech au lieu de se téléporter immédiatement vers le portail de destination. Cela signifie que des effets actifs (tels que le R – Slicing Tempest de Kennen) accompagneront le champion et s’appliqueront autour de la jauge de déplacement du champion.

Correction d’un bug à cause duquel le 4e coup du Z – Tendances violentes de Kled n’infligeait pas de dégâts supplémentaires s’il apprenait la capacité en attaquant de base.

Correction d’un bug qui empêchait l’Ouragan de Runaan de se déclencher avec le A – Tir mystique d’Ezreal après avoir parcouru une certaine distance.

Correction d’un bug où tuer un champion ennemi avec Collector donnait à Samira une pile de style supplémentaire.

Correction d’un bug où l’icône Charm n’apparaissait pas sur les barres de buff ou de debuff de champion.

Correction d’un bug qui faisait que la barre de courage de Kled affichait des valeurs erronées lors d’une défaite face à Skaarl.

Correction d’un problème où les barres de ressources (telles que l’énergie ou la rage) se bloquaient visuellement lors du changement de mode d’affichage à l’écran.

Les effets visuels d’annulation du A – Flèche perçante de Varus ont été restaurés sur tous les skins.

Correction d’un bug où les lames de Talon disparaissaient brièvement pendant la lecture de ses visuels R – Shadow Assault.

Nous avons remasterisé la voix off des principaux skins de Darius et Amumu pour améliorer la clarté.

Correction des effets sonores de War Machine Skarner pour jouer correctement lorsqu’il marque un serviteur avec Crystalline Poison en utilisant son E – Fracture et lorsqu’il gagne Crystalline Charge de Crystalline Poison.

Nous avons inversé le taux de rafraîchissement de l’indicateur d’images par seconde afin qu’il transmette les informations avec plus de précision.

Correction d’un bug où les joueurs pouvaient sélectionner plusieurs rôles dans les lobbies de la Faille de l’invocateur avec cinq joueurs.

Correction d’un problème où appuyer sur « ESC » ne fermait pas le sélecteur de rôle dans les salles de jeux.

Source : RiotGames