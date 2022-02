Destiny 2 The Witch Queen vise haut : un million d’unités réservées

Destiny est devenu l’un des grands bastions du secteur du jeu vidéo. Après sa première en 2013 et un deuxième opus qui a consolidé la marque, Bungie a trouvé dans cette propriété intellectuelle un colosse capable d’ajouter 860 000 joueurs quotidiens (données de ce mois de février). Avec Destiny 2 : La Reine Sorcière, la nouvelle extension de l’An 5 du titre, les choses semblent aller de mieux en mieux : plus d’un million de joueurs l’ont déjà précommandé.

Le compte Twitter officiel de Destiny a été chargé d’annoncer la nouvelle. À quelques semaines de la sortie de l’extension, les précommandes dépassent les sept chiffres, un jalon réalisable par très peu de titres avec cette longévité. Nous parlons d’un jeu vidéo initialement sorti en septembre 2017. Bien qu’au début l’objectif de faire durer Destiny 2 pendant dix ans puisse sembler « fou », maintenant cela semble beaucoup moins compliqué ; surtout après avoir appris l’actualité star de cette semaine dernière : Sony Interactive Entertainment a conclu un accord d’achat avec Bungie pour reprendre l’intégralité de ses actions pour 3 600 millions de dollars.

Merci à plus d’UN MILLION de joueurs de Destiny qui ont précommandé Destiny 2 : La Reine Sorcière. Grâce à votre incroyable soutien, il est sur la bonne voie pour devenir l’extension la plus précommandée de l’histoire de Destiny 2. Rendez-vous le 22/02/22, Gardiens ! pic.twitter.com/1fFzAWyV30 – Destiny 2 (@DestinyTheGame) 1 février 2022

Comment l’achat de Sony affecte Bungie

L’incorporation de Bungie à PlayStation Studios servira, premièrement, à ce que l’entreprise puisse accélérer le processus d’expansion du studio et de ses marques ; y compris le saut éventuel de Destiny dans le monde audiovisuel. Il est à noter que l’équipe nord-américaine a une nouvelle propriété intellectuelle en cours. Ce qui ne changera pas, c’est votre condition d’étude indépendante et autonome. Ils resteront multiplateformes et auront une totale liberté de création. De plus, ce ne sera pas le dernier studio que Sony achète, a confirmé son PDG, Jim Ryan.

Destiny 2 : The Witch Queen sera disponible le 22 février 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Stadia.

Cela peut vous intéresser :