Resident Evil : Ce sont les 20 jeux les plus vendus de la saga (2022)

Resident Evil est l’une des licences les plus prolifiques de Capcom et de l’industrie japonaise du jeu vidéo. A l’occasion de la présentation des résultats financiers du dernier trimestre 2021 (Q3/FY2021), la firme d’Osaka a mis à jour la rubrique dédiée aux ventes de sagas individuelles et de jeux vidéo sur son site internet. Ainsi, ajouté à la base de données VG Sales, qui additionne les ventes de chaque épisode dans ses différentes éditions pour donner la somme totale de chaque épisode de la saga, nous avons consulté l’état des choses avec la célèbre série de survival-horror et d’action, qui a reçu en 2021 le succès de Resident Evil 8 Village.

Les jeux Resident Evil les plus vendus de tous les temps

Depuis quelques années, il est juste de dire que Resident Evil est à nouveau l’une des propriétés intellectuelles les plus importantes de Capcom. Le succès de Resident Evil VII Biohazard, qui s’est accumulé à plus de 10,60 millions d’exemplaires au 31 décembre (le deuxième jeu le plus vendu de l’histoire de l’entreprise, juste derrière Monster Hunter World), ou Resident Evil 2 Remake avec 9,30 (le troisième dans ce classement historique) ont fait exploser un plan de sortie pratiquement annuel ; soit avec de nouvelles itérations, des remasters ou des rééditions.

Resident Evil VII Biohazard, le jeu le plus vendu de la série.

Tout cela se traduit par des ventes de plus de 123 millions d’unités pour toute la saga; compte tenu de tous les titres publiés dans chacune de ses versions et dans tous les canaux de distribution disponibles. A défaut de savoir quelle est la prochaine étape de la série après le huitième épisode numéroté de la saga principale de Resident Evil (un remake, un nouvel opus…) et quelles que soient les opinions que peut susciter chaque position, le public a a répondu comme ceci à chaque version:

Top 20 des épisodes les plus vendus de Resident Evil

Resident Evil 5 (2009) – 13 440 000 unités vendues Resident Evil 6 (2012) – 11 631 400 unités vendues Resident Evil 4 (2005) – 10 888 067 unités vendues Resident Evil 7 (2017) – 10 600 000 unités vendues Resident Evil 2 : Remake (2019) — 9 300 000 unités vendues Resident Evil 2 (1998) – 6 114 370 unités vendues Resident Evil 8 Village (2021) – 5 700 000 unités vendues Resident Evil Remake (2002) – 5 439 297 unités vendues Resident Evil (1996) – 5 331 647 unités vendues Resident Evil 3 : Remake (2020) – 4 900 000 unités vendues Resident Evil 0 (2003) – 4 253 614 unités vendues Resident Evil Revelations 2 (2015) – 3 800 000 unités vendues Resident Evil Revelations (2013) – 3 646 040 unités vendues Resident Evil 3 (1999) – 3 570 086 unités vendues Resident Evil Code : Veronica (2000) – 2 910 164 unités vendues Resident Evil: HD Remaster (2014) – 3 000 000 unités vendues Resident Evil 0 : HD Remaster (2015) — 2 800 000 unités vendues Opération Raccoon City (2012) – 2 700 000 unités vendues Resident Evil Code : Veronica X (2017) — 1 592 097 unités vendues Resident Evil Survivor (2000) – 483 900 unités vendues Resident Evil : Les Mercenaires 3D (2011) — 166 758 unités vendues

