L’éditeur de la FIFA n’est pas intéressé par les NFT pour l’instant, déclare le PDG

Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, a fait savoir que sa société n’envisageait pas actuellement d’introduire les NFT dans ses jeux vidéo. Avec des œuvres comme FIFA ou Battlefield établies et adaptées aux nouvelles tendances de monétisation, EA a reconnu il y a quelque temps que les NFT allaient être entourés d’un investissement important dans le secteur du divertissement électronique. Cependant, apparemment, la prochaine FIFA n’a pas dans ses plans d’intégrer ces jetons non fongibles.

« Je crois que la collection continuera d’être une partie importante de notre industrie et des jeux et expériences que nous offrons à nos joueurs », reconnaît-il. Les NFT, en raison de leur nature non échangeable, offrent une valeur exclusive aux articles basés sur des jetons non fongibles. « Ce que nous pensons, c’est que nous voulons offrir la meilleure expérience possible au joueur. Et donc, on va l’évaluer dans le temps, mais pour l’instant ce n’est pas quelque chose qu’on fait la promotion », conclut-il à ce sujet.

Qu’est-ce qu’un NFT ?

Ce type de jeton cryptographique fonctionne grâce à la technologie blockchain. Un NFT est un jeton non fongible (ils ne peuvent pas être échangés, ils sont uniques), une unité de valeur qui est affectée à un modèle économique, généralement aux marchés liés aux cryptomonnaies. Par conséquent, ils donnent lieu à des biens numériques rares vérifiables, résultant en des objets de collection uniques à échanger.

A en juger par la réaction populaire, les entreprises qui ont rendu publique leur intention de créer ou d’introduire leurs propres NFT dans les jeux vidéo (Square Enix, Ubisoft…) ont vu une réaction généralement négative de leur public, qui préfère s’en tenir à l’écart. type d’articles numériques spéculatifs.

Comment les NFT pourraient-ils être appliqués dans des jeux vidéo comme FIFA ?

Il existe de nombreuses façons d’implémenter les NFT dans un jeu vidéo comme FIFA. Si l’on regarde des modèles comme Utimate Team, qui intègre un caractère aléatoire et du hasard, pousse les utilisateurs à parier en achetant des enveloppes de cartes avec différents pourcentages d’apparition (inversement proportionnels : plus le goût/joueur est meilleur, plus le taux d’apparition est faible).

Si ces cartes sont converties en NFT, EA pourrait alors créer des cartes exclusives (il n’y en a qu’une, celle-là, de chaque unité) que les utilisateurs peuvent ensuite vendre. La clé est de savoir si ces marchés dérivés au sein du jeu auraient une sorte de réglementation.

Les NFT génèrent des opinions très polarisées et seront sans aucun doute l’un des termes les plus évoqués cette année dans l’industrie du jeu vidéo.

source | VGC