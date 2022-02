Chernobylite date ses versions améliorées pour PS5 et Xbox Series : 4K ou 60 fps

Chernobylite, le célèbre jeu vidéo de survie FPS qui est arrivé sur PC, PS4 et Xbox One l’année dernière après une longue période d’accès anticipé sur des appareils compatibles, a déjà une date pour sa version améliorée de nouvelle génération, à la fois sur PC et sur consoles. Cela a été annoncé par les responsables, The Farm 51 et All In! Games, confirmant que la mise à jour gratuite sur PS5 et Xbox Series X | S pour les propriétaires du jeu original sera disponible le 21 avril 2022, avec une sortie physique pour PS5 et une édition améliorée pour PC, également gratuite pour ceux qui ont déjà avoir le titre.

Nouveau DLC pour toutes les plateformes : Blue Flames

Ainsi, le 21 avril prochain sera un jour clé pour Chernobylite, puisque l’édition améliorée sera publiée pour les propriétaires du jeu original sur PC, une version physique pour PS5 sera mise en vente et le premier DLC du jeu appelé Blue Flames arrivera . Parallèlement à ce nouveau contenu téléchargeable, une nouvelle mise à jour gratuite appelée Memories of You sera également proposée avec une nouvelle arbalète, la Silent Assassin.

Mais quelles améliorations cette version améliorée de Chernobylite inclut-elle ? Ainsi, les principales nouveautés passeront par deux modes graphiques, l’un avec une résolution dynamique 4K à 30 ips et l’autre en 1080p à 60 ips. De plus, sur PS5, les capacités haptiques du DualSense seront exploitées, aussi bien en vibration qu’en triggers adaptatifs.

« La sortie sur les consoles de nouvelle génération était l’étape naturelle que les fans du jeu attendaient avec impatience. Nous sommes fiers de dire que ce sera la plus grande refonte visuelle du jeu à ce jour et qu’en raison de la sortie simultanée de l’édition améliorée sur PC, les joueurs sur toutes les plateformes en bénéficieront certainement », a déclaré Piotr Zygadlo, PDG de All In! Jeux.

Ne manquez pas notre analyse de Chernobylite dans sa version originale sortie l’année dernière.

source | Gematsu