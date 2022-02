Destiny 2 en data : les raisons d’acquérir Bungie

L’achat de Bungie par PlayStation est encore une autre étape dans l’industrie des gros achats. La nouvelle a bondi le 31 janvier, quelques semaines seulement après que Microsoft a fait de même avec Activision Blizzard. Cependant, l’acquisition des Japonais a été plus mesurée : ils ont repris les créateurs de Destiny pour 3,6 milliards de dollars. Pour comprendre ce mouvement, il faut aller aux chiffres. Que génère Destiny aujourd’hui ?

Destiny 2, référence du jeu de service

À l’aube de sa cinquième année de support, Destiny 2 est dans une position idéale. Les semaines précédant la sortie d’une extension sont généralement celles qui génèrent le moins de mouvement au sein de la communauté. Cependant, les données quotidiennes entre toutes les plateformes sont proches d’un million de joueurs simultanés. Presque rien.

si vous vous demandez quelle est la taille de Destiny 2 pour Sony… 860 000 joueurs ont joué à Destiny 2 hier, à un point lent d’une saison sur le point de se terminer plus tard ce mois-ci • 275 000 sur Xbox

• 355 000 sur PlayStation

• 224 000 sur Steam

• 5 390 sur Stadia —Tom Warren (@tomwarren) 1 février 2022

Selon Tom Warren, un journaliste renommé de The Verge, Destiny 2 a atteint 860 000 joueurs le 31 janvier. 355 000 d’entre eux situés entre les deux générations de PlayStation. En effet, Bungie battait ses derniers records de réservation : plus d’1 million d’exemplaires de The Witch Queen ont été achetés d’avance.

La force de Destiny 2 se traduit par plusieurs clés. Bungie a opté pour la voie du jeu gratuit à un certain moment de sa période commerciale. Le jeu de base est le paiement d’avance permettant aux néophytes d’explorer les principales vertus du jeu de tir, notamment sur le plan social et jouable. À partir de là, ils ont en main de rattraper le reste des joueurs en acquérant les extensions prises en charge au moment où ils veulent faire le saut.

Pour le joueur enthousiaste, les laissez-passer annuels et les microtransactions sont une autre incitation à monétiser l’expérience. Pour PlayStation, cette source de revenus est essentielle. On peut se faire une idée de ce que Destiny génère sur leurs systèmes à partir de ce qu’ils reçoivent dans un autre colosse : Fortnite. Entre mars 2018 et juillet 2020, PlayStation a généré 46,8 % des revenus nets totaux des jeux vidéo.

Merci à plus d’UN MILLION de joueurs de Destiny qui ont précommandé Destiny 2 : La Reine Sorcière. Grâce à votre incroyable soutien, il est sur la bonne voie pour devenir l’extension la plus précommandée de l’histoire de Destiny 2. Rendez-vous le 22/02/22, Gardiens ! pic.twitter.com/1fFzAWyV30 – Destiny 2 (@DestinyTheGame) 1 février 2022

On estime que la valeur de Bungie avant son acquisition était d’environ 2 milliards de dollars. Plus de 800 employés sont répartis entre le siège social situé à Bellevue, Washington (États-Unis) et le prochain bureau, qui sera établi dans la ville d’Amsterdam, aux Pays-Bas.

Peu de données partagent l’étude sur sa puissance financière. Son revenu net annuel varie entre 100 et 500 millions de dollars. Sur des marchés comme les États-Unis, c’est une clameur : c’est la deuxième saga du jeu de tir à la première personne à réaliser le chiffre de ventes le plus élevé, seulement dépassé par Call of Duty. En revanche, dans la même région, il occupe la septième place dans le nombre général de genres.

Cela peut vous intéresser :

Références : The Verge (un, 23) | initié d’affaires | Bbc