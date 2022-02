The King of Fighters XV présente sa roadmap DLC : dates Team Garou et South Town

The King of Fighters XV, le nouvel opus de la célèbre saga de combat de SNK, sortira en magasin le 17 février sur les consoles PC, PlayStation et Xbox. Et à peine deux semaines avant sa première, SNK a déjà présenté la feuille de route du contenu téléchargeable qui arrivera au cours de cette 2022, jusqu’à l’automne. Un total de 4 superbes DLC qui comprendront une équipe de trois combattants chacun. Et on connait déjà les dates de lancement et les composantes des deux premières équipes avec la Team Garou et la Team South Town à travers un trailer inédit et coloré que vous pouvez voir au dessus de ces lignes.

Dates de sortie du contenu téléchargeable KoF XV

Ainsi, nous connaissons déjà les combattants des deux premières équipes qui arriveront en mars et mai 2022, respectivement, avec Team Pass 1. De plus, il a été annoncé que la troisième équipe arrivera en été, tandis qu’à l’automne le quatrième et dernier DLC, tous deux faisant partie du Team Pass 2. Les composants des deux premières équipes sont :

Équipe Garou (mars 2022)

Rock Howard (voix de Yuma Uchida)

Chat (exprimé par Yuma Yamaguchi)

B.Jenet (exprimé par Mikako Komatsu)

Équipe South Town (mai 2022)

Geese Howard (exprimé par Kong Kuwata)

Billy Kane (exprimé par Masaki Masaki)

Ryuji Yamazaki (voix de Tsuguou Mogami)

Équipe 3 (Été 2022)

Équipe 4 (Automne 2022)

De plus, The King of Fighters XV Deluxe Edition donnera accès aux deux premiers DLC, à savoir Team Garou et Team South Town, dès sa sortie.

« Depuis ses débuts en 1994, la série de jeux de combat KOF a secoué le monde avec ses personnages captivants et son gameplay unique. Cela fait six ans depuis le dernier titre de la série, et maintenant KOF XV surpasse tous ses prédécesseurs en termes de graphismes, de systèmes et d’expérience en ligne ! » La description de SNK lit.

The King of Fighters XV sera disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S le 17 février 2022.

