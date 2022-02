Guild Wars 2 décolle son extension End of Dragons et confirme sa date finale

Guild Wars 2 : End of Dragons, la nouvelle extension du célèbre MMO, confirme sa date de sortie. Les utilisateurs pourront accéder au continent de Cantha à partir du 28 février. ArenaNet célèbre l’actualité avec une nouvelle bande-annonce de gameplay que vous pouvez voir dans l’en-tête de cette actualité.

End of Dragons : c’est la troisième extension de Guild Wars 2

Les images transmettent certaines des clés du prochain cadre de contenu à atterrir dans l’univers de Guild Wars 2. Comme la société le révèle dans un communiqué de presse, le continent de Cantha « est entouré de secrets et d’intrigues depuis plus de 200 ans ». Au cours de leur voyage, les joueurs découvriront les secrets de la mystérieuse substance connue sous le nom de jade draconique, ainsi que sa capacité à alimenter la technologie particulière de la civilisation canthienne.

Parmi les mécaniques incorporées, la pêche et les yoles se distinguent. Ces navires peuvent être partagés en multijoueur avec jusqu’à cinq autres joueurs. Mais ce ne sera pas la seule fonctionnalité que vous partagerez avec d’autres. Avec l’arrivée de l’extension, vous verrez l’introduction de la Battle Turtle, la première monture coopérative de sa longue histoire. Vous pouvez vous battre avec un ami sans aucun problème.

« En plus de nouvelles possibilités de gameplay, une nouvelle histoire emmènera les joueurs dans une aventure épique à travers le continent et présentera de nouveaux personnages au casting de Guild Wars 2, qui résoudront certaines des plus anciennes énigmes entourant les Dragons Anciens de la Tyrie », concluent-ils. .

Les joueurs auront accès aux neuf spécialisations d’élite qui façonnent la mécanique des professions ; des rôles que vous pouvez utiliser comme avant lors d’événements en monde ouvert, qui promettent une « grande échelle » et une « immense valeur de rejouabilité ».

Les réservations d’extension sont désormais disponibles sur son site officiel au prix de 29,99 euros dans son édition standard. Vous pouvez trouver les informations ici.

Source : communiqué de presse (ArenaNet)