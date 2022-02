Mason Greenwood retiré de FIFA 22 suite à des allégations de viol

L’attaquant de Manchester United Mason Greenwood a été retiré de tous les modes en ligne et hors ligne de FIFA 22, à l’exception d’Ultimate Team. La polémique générée autour de celui-ci a conduit EA Sports à prendre cette décision après la mise à jour du jeu le 1er février. La date à laquelle ses éléments seront retirés dans FUT est inconnue, bien qu’il s’agisse d’un changement en direct, cela peut se produire à tout moment.

Ce mouvement sur le terrain virtuel se produit juste 48 après que son club ait fait de même. A partir du dimanche 30 janvier, il a été écarté des entraînements et des matches officiels « jusqu’à nouvel ordre ». L’avenir de la perle du diable rouge est en jeu.

De quoi Greenwood est-il accusé ?

Greenwood a été arrêté le week-end dernier, soupçonné de viol et de violence domestique contre une femme. La police de Manchester était également au courant des événements de la part de la victime, qui a téléchargé sur les réseaux sociaux des images montrant des signes clairs de violence. Les photos ont été supprimées peu de temps après pour préserver le droit à la vie privée.

Le stade de l’enquête n’est pas connu. On sait que Greenwood reste en garde à vue après avoir obtenu une prolongation de son interrogatoire. « Les détectives ont réussi à obtenir plus de temps pour parler avec l’homme d’une vingtaine d’années qui est détenu pour suspicion de viol et d’agression sur une femme », a révélé l’organisme local.

Ce n’est pas le seul cas controversé cette saison en Premier League. Le défenseur Benjamin Mendy a également disparu du simulateur de football après avoir été accusé de quatre chefs de viol et un d’abus sexuel. La police du Cheshire a pris le cas du joueur appartenant à Manchester City à l’époque.

